Restaurant, boutique, hôtel ou local sanitaire : l'aspiro-laveuse BR 30/4 C en filaire nettoie toutes les surfaces dures en douceur.

L'aspiro-laveuse BR 30/4 C filaire est la solution hygiénique et rapide des petites surfaces. Les sols sont lavés et séchés en un seul passage ; le nettoyage se fait exclusivement à l'eau claire et les mains ne sont jamais en contact avec l'eau. Maniable et simple d'utilisation, elle se faufile partout même sous les meubles.

Caractéristiques et avantages
Brosse-rouleau avec vitesse de rotation élevée
  • 10 fois plus de pression au sol par rapport à un lavage à plat.
  • Brosse-rouleau pour nettoyer les sols structurés et les joints.
  • La rotation de la brosse-rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.
Séchage rapide
  • La raclette d'aspiration en caoutchouc souple permet un séchage rapide des sols - en marche avant et arrière
  • Séchage rapide des sols.
  • L'aspiration peut être désactivée à l'aide d'une pédale, pour un nettoyage en profondeur des sols/
L'aspiration peut être désactivée
  • L'aspiration peut être désactivée par la pédale.
  • Peut s'utiliser avec un détergent pour un nettoyage en profondeur.
Réservoirs amovibles
  • Le réservoir d'eau est amovible pour pouvoir être rempli dans un évier.
  • Le réservoir d'eau sale peut être retiré séparément et être vidé dans un évier.
  • Les réservoirs peuvent être enlevés séparément ou ensemble. Ils sont dotés d'une poignée pour faciliter le transport.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Fonctionnement sur secteur
Avancement par traction Entraînement par la rotation de la brosse
Largeur de travail, brosses (mm) 300
Largeur de travail en aspiration (mm) 300
Réservoir eau propre / eau sale (l) 4 / 4
Rendement surfacique théorique (m²/h) 200
Rendement surfacique pratique (m²/h) 130
Vitesse de rotation des brosses (tr/min) 1450
Pression des brosses au sol (g/cm²) 100
Consommation d'eau (l/min) 0,3
Niveau sonore (dB (A)) max. 72
Voltage (V) 220 / 240
Fréquence (Hz) 50 / 60
Puissance absorbée (W) 820
Couleur Anthracite
Dimensions (L × l × H) (mm) 507 x 343 x 1145

Inclus dans la livraison

  • Brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
  • Roues de transport
  • 2 suceurs droits: 1 Pièce(s)

Équipement

  • Système à deux réservoirs
  • Fonctionnement sur secteur
