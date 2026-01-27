BR 30/4 C BP Pack
D’un poids de seulement 14 kg et aux dimensions compactes, notre aspiro-laveuse BR 30/4 C Bp Pack, fonctionnant sur batterie, assure des sols immédiatement secs et antiglissants.
Nettoyer comme à la main, mais beaucoup mieux: grâce à sa forme compacte, son faible poids de 14 kg et sa batterie lithium-ion d’une grande longévité et d’une autonomie d’env. 30 minutes, notre aspiro-laveuse BR 30/4 C Bp Pack, fonctionnant sur batterie, représente une véritable alternative au nettoyage manuel des surfaces dures jusqu’à 200 m². Par rapport au balai à franges traditionnel, elle présente une pression d’applique décuplée. La vitesse de ses rouleaux d’env. 1’500 tours/minute garantit des résultats de nettoyage considérablement améliorés. L’aspiration est possible en marche avant et arrière. En présence de saleté tenace, les suceurs d’aspiration peuvent être relevés afin de prolonger la durée d’action de la solution de détergent appliquée. Après le nettoyage, les sols sont propres et immédiatement secs et antiglissants. Très mobile et sans fil, cette aspiro-laveuse est idéale pour nettoyer les sols de petits locaux de vente, restaurants, stations-service, supermarchés, sanitaires et cuisine et peut être aussi utilisée en complément à une autolaveuse plus grande existante.
Caractéristiques et avantages
Brosse-rouleau avec vitesse de rotation élevée
- 10 fois plus de pression au sol par rapport à un lavage à plat.
- Brosse-rouleau pour nettoyer les sols structurés et les joints.
- La rotation de la brosse-rouleau provoque un effet de traction pour faciliter le nettoyage.
Séchage rapide
- La raclette d'aspiration en caoutchouc souple permet un séchage rapide des sols - en marche avant et arrière
- L'aspiration peut être désactivée à l'aide d'une pédale, pour un nettoyage en profondeur des sols/
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 36 V
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|300
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|300
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|4 / 4
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|200
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|150
|Type de batterie
|Batterie lithium-ion amovible
|Voltage (V)
|36
|Capacité (Ah)
|7,5
|Nombre de batteries requises (Pièce(s))
|1
|Autonomie par charge de la batterie (min)
|max. 35
|Durée de charge de la batterie avec le chargeur rapide 80 %/100 % (min)
|58 / 81
|Courant de charge (A)
|6
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1270
|Pression des brosses au sol (g/cm²)
|100
|Consommation d'eau (l/min)
|0,3
|Niveau sonore (dB (A))
|max. 72,4
|Puissance absorbée (W)
|550
|Couleur
|Anthracite
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|365 x 345 x 1162
Inclus dans la livraison
- Versions: Batterie et chargeur inclus
- Roues de transport
- Brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
- 2 suceurs droits: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
