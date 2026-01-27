BR 35/12 C Bp Pack
Équipée de la technologie KART innovante, l'autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C convainc par son agilité exceptionnelle, son faible poids et sa puissance de nettoyage élevée.
Elle nettoie aussi bien en marche avant qu'en marche arrière. Grâce à son faible poids elle permet un transport particulièrement aisé et on peut même monté les escaliers très facilement. Notre autolaveuse aspirante à batterie BR 35/12 C constitue une solution de nettoyage idéale et efficace pour les surfaces peu étendues et encombrées. Sa tête de brosse-rouleau rotative à technologie KART (Kärcher Advanced Response Technology) permet de franchir aisément les virages serrés, garantissant ainsi une maniabilité et agilité maximales. Puissante et endurante, la batterie lithium-ion permet une utilisation prolongée. Elle se recharge particulièrement rapidement, ne nécessite aucune maintenance et tient jusqu'à 3 fois plus longtemps que les batteries au plomb classiques. L'excellent équipement de la BR 35/12 C est complété par le mode eco!efficiency activable qui réduit considérablement la consommation d'électricité par simple pression sur un bouton et prolonge l'autonomie de la batterie tout en diminuant le niveau sonore d'environ 40 % afin de permettre une utilisation même dans les secteurs sensibles au bruit.
Caractéristiques et avantages
Tête de brossage articulée à 200° permettant à la machine d'être dirigée et de négocier les virages rapidement.Extrêmement maniable et efficace - idéale pour les zones encombrées. Aspiration optimale et sans trace grâce au suceur solidaire de la tête de brossage. Possibilité de nettoyer et aspirer en marche arrière.
Batterie lithium-ion haute performance incluseNe nécessite aucune maintenance malgré une durée de vie trois fois supérieure à celle des modèles de batteries courants. Charge intermédiaire ou partielle, si nécessaire. Charge rapide ( batterie pleine en 3h, à moitié pleine en 1h)
Machine compacteDégagement du mur avec un angle de 90°. Pas de protubérance ; Manipulation facile.
Machine légère
- Machine 35% plus légères que les machines de la même catégorie
- Peut être facilement portée au dessus des marches, seuils, escaliers
- Facilité de transport dans les véhicules.
Timon rabattable
- Stockage aisé.
- Peut être transportée dans de petits véhicules
Timon réglable en hauteur
- Design ergonomique adapté à des opérateurs de différentes tailles.
Chargeur intégré
- Chargeur à portée de main, toujours prêt à l'emploi.
- Peut être entièrement rechargée en trois heures ou à moitié en une heure. Les recharges intermédiaires sont possibles à tout moment.
- Le chargeur s'éteint automatiquement. Pas de consommation d'énergie en mode veille.
Technologie de brosses-rouleaux
- Pression au sol élevée pour enlever les salissures tenaces.
- Très bonne, même sur les revêtements de sol rugueux.
- Résultats de nettoyage uniformes.
Pré-balayage intégré
- Balaie, nettoie et aspire en une seule opération.
- Aspire les petits déchets.
- Pour un fonctionnement optimal du suceur d'aspiration.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Batterie
|Avancement par traction
|Entraînement par la rotation de la brosse
|Largeur de travail, brosses (mm)
|350
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|450
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|12 / 12
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|1400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|1050
|Type de batterie
|Lithium-Ion
|Batterie (V/Ah)
|25,2 / 21
|Autonomie de la batterie (h)
|max. 1,5
|Temps de charge de la batterie (h)
|env. 2,7
|Alimentation pour chargeur de batterie (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|700 - 1500
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|80 - 150 / 6 - 12
|Rayon de braquage (mm)
|1050
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau sonore (dB (A))
|max. 65
|Puissance absorbée (W)
|500
|Couleur
|Anthracite
|Poids total autorisé (kg)
|48
|Poids sans accessoires (kg)
|36
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|930 x 420 x 1100
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 1 Pièce(s)
- Batterie et chargeur intégrés
- Roues de transport
- Suceur d'aspiration droit: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Pression au sol ajustable
