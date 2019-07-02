BR 40/10 C
L’autolaveuse compacte BR 40/10 C est polyvalente. Equipée de brosses rouleaux, Cette autolaveuse est idéale pour brosser, aspirer et lustrer presque tous les revêtements de sol.
Grâce à ses dimensions compactes et à son fonctionnement en marche avant et en marche arrière, la BR 40/10 C excelle dans le nettoyage des petites surfaces et des zones encombrées. Sa puissance de brossage et son aspiration de qualité font d’elle un outil efficace sur tout type de sols. Avec ses deux bacs eau propre/eau sale avec poignée de transport et son chariot de transport intégré, elle s’utilise sans effort.
Caractéristiques et avantages
Puissant et rapide
- Deux brosses-rouleaux avec vitesse de rotation et pression de contact élevées.
- Deux raclettes d'aspiration pour évacuer l'eau en marche avant ou arrière.
- Séchage rapide des sols.
Machine basse
- Nettoie facilement sous le mobilier.
- Le timon peut se rabattre dans deux directions.
- Réservoir amovible
Facile d'entretien
- Changment rapide des suceurs et brosses sans outils.
- La rampe de distribution d'eau peut être facilement retirée et nettoyée.
- Tous les composants électriques sont rapidement et facilement accessibles.
Poignée ergonomique
- Pour une utilisation plus ergonomique
- Contrôle intégré du débit d'eau et de la brosse.
- Idéal pour le transport et le stockage.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Fonctionnement sur secteur
|Largeur de travail, brosses (mm)
|400
|Largeur de travail en aspiration (mm)
|400
|Réservoir eau propre / eau sale (l)
|10 / 10
|Rendement surfacique théorique (m²/h)
|400
|Rendement surfacique pratique (m²/h)
|300
|Vitesse de rotation des brosses (tr/min)
|1100
|Pression des brosses au sol (g/cm²/kg)
|100 - 200 / 20 - 30
|Consommation d'eau (l/min)
|1
|Niveau sonore (dB (A))
|max. 75
|Voltage (V)
|220 / 240
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (W)
|max. 2300
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoires (kg)
|35,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|520 x 470 x 1150
Inclus dans la livraison
- Brosses-rouleaux: 2 Pièce(s)
- Roues de transport
- 2 suceurs droits: 1 Pièce(s)
Équipement
- Système à deux réservoirs
- Fonctionnement sur secteur
- Pression au sol ajustable
