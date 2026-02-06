La balayeuse mécanique KM 70/20 C 2SB est dotée de deux balais latéraux et d'un balai principal réglable. Avec l'entraînement manuel, le nettoyage des surfaces intérieures et extérieures est simple et efficace : le rendement surfacique de la KM 70/20 C 2SB est d'ailleurs neuf fois supérieur à celui d'un balai. Le balai principal se règle sur six positions et assure un résultat de nettoyage optimal sur différents types de sols. Équipée d'un filtre, le balayagepermet se fait quasiment sans poussières. Le timon réglable s'ajuste à toutes les morphologies et le kit Home Base permet le transport sur la machine d'équipements supplémentaires comme un seau et une pince à gros déchets. L'utilisateur peut ainsi également éliminer les déchets en plus de la poussière et de la saleté en une seule étape. Une fois le travail terminé, la KM 70/20 C 2SB se range sans prendre de place en position verticale de stationnement.