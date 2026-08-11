Détergent pour pièces PartsPro Extra RM 63, en poudre, 20kg
Elimine les souillures tenaces, telles que huile, graisse, graisse dʼemboutissage, suie, etc… Pour le nettoyage de pièces insensibles aux produits alcalins comme moteurs, engrenages, etc …
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (kg)
|20
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13,2
|Poids (kg)
|20
|Poids avec emballage (kg)
|20,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|750 x 450 x 120
Propriétés
- Nettoyeur de pièces et dégraissant haute efficacité
- Dissout l’huile, la graisse et les taches de rouille
- Sous forme de poudre
- Formulation peu moussante
- Agit rapidement
- Séparation rapide des phases aqueuse et huileuse dans le séparateur d'huile (asf = à séparation facile)
- Sans NTA
- Sans nitrite
- Sans solution solvanée
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- Mention d'avertissement Danger
- H290 Peut être corrosif pour les métaux
- H314 Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
- H335 Peut irriter les voies respiratoires
- P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
- P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
- P405 Garder sous clef.
- P501a Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de pièces