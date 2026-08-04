Nettoyant pour surfaces SurfacePro CA 30 C Eco, 1l
Concentré de nettoyage universel des surfaces pour les sols et lʼintérieur. Sèche rapidement et sans laisser de traces.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|1
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|12
|pH
|11
|Poids (kg)
|1
|Poids avec emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|366 x 232 x 298
Propriétés
- Nettoyant multi-surfaces universel concentré
- Enlève de manière efficace les résidus de nourriture, la graisse, les dépôts de nicotine et les taches de café
- Action nettoyante puissante sur toutes les surfaces dures et résistantes à l'eau et à l'alcool.
- Sans traces même sur des surfaces brillantes
- Convient également pour le nettoyage de sol
- Fraîcheur agrume
- Porte l'Écolabel Européen (EU Ecolabel)
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
- EUH 210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols et surfaces