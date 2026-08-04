Nickita Tec 2 x 15 l

Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Tec de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs.

Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.

Caractéristiques et avantages
Modulaire : les composants et les accessoires permettent d’adapter et de réparer le chariot système à chaque besoin, facilement et à tous moments
  • Surface – nettoyage à sec
Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
  • Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.
Compatibilité élevée
  • Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Spécifications

Données techniques

Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids sans accessoire (kg) 10,6
Poids de l'emballage (kg) 12
Dimensions (L × l × H) (mm) 990 x 540 x 1140
Dimensions (emballé) (mm) 990 x 540 x 1140
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol - nettoyage à sec
Accessoires