Nickita Tec 2 x 15 l
Chariot avec timon en plastique, châssis et presse Tec de couleur, 2 seaux avec anse bleu/rouge et roues ø 80 mm avec pare-chocs.
Chariot lavage double avec presse professionnelle à mâchoires. Idéal pour le nettoyage des milieux moyens et grands où il est nécessaire de rincer la frange.
Caractéristiques et avantages
Modulaire : les composants et les accessoires permettent d’adapter et de réparer le chariot système à chaque besoin, facilement et à tous moments
- Surface – nettoyage à sec
Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
- Lors du nettoyage à l'aide de bonnettes microfibres, Kärcher recommande de toujours porter des gants.
Compatibilité élevée
- Compatible avec les systèmes à poches et rabats courants.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids sans accessoire (kg)
|10,6
|Poids de l'emballage (kg)
|12
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|990 x 540 x 1140
|Dimensions (emballé) (mm)
|990 x 540 x 1140
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol - nettoyage à sec