Grâce à la séparation judicieuse de la solution de nettoyage et de l'eau sale, le chariot mobile à deux compartiments de Kärcher permet un résultat de nettoyage optimal lors du nettoyage des sols sur les sites de moyenne et grande superficies. Doté d'une double poignée et de roues de 80 millimètres, il est en outre particulièrement facile à manœuvrer et à transporter. La presse d'essorage à mâchoires professionnelle ainsi que le levier de presse du chariot mobile à deux seaux sont disposés de sorte à permettre une ergonomie optimale et garantissent un travail qui soulage le dos, tout comme les cuves à écoulement pour un vidage sans avoir à soulever le seau. Les surfaces lisses du chariot mobile à deux seaux en polypropylène recyclable, durable et, bien entendu, inoxydable permettent en outre de maintenir un état de propreté hygiénique avec une facilité particulière.