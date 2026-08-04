Ensemble pelle-balayette universel bleu

Ensemble composé d'une balayette et d'une pelle pour une utilisation universelle. Coloris : bleu.

Ensemble pelle-balayette robuste, idéal pour le balayage des déchets en vrac et permettant une utilisation universelle. Composé d'une balayette dotée d'un manche solide et d'une pelle. Coloris : bleu.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD / CLASSIC
Couleur bleu / jaune
Matériau PP / PET
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,2
Poids de l'emballage (kg) 0,3
Dimensions (L × l × H) (mm) 335 x 231 x 98
Dimensions (emballé) (mm) 335 x 231 x 98
Ensemble pelle-balayette universel bleu
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Domaines d'utilisation
  • Balayage