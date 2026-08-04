Ensemble pelle-balayette universel bleu
Ensemble composé d'une balayette et d'une pelle pour une utilisation universelle. Coloris : bleu.
Ensemble pelle-balayette robuste, idéal pour le balayage des déchets en vrac et permettant une utilisation universelle. Composé d'une balayette dotée d'un manche solide et d'une pelle. Coloris : bleu.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD / CLASSIC
|Couleur
|bleu / jaune
|Matériau
|PP / PET
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,2
|Poids de l'emballage (kg)
|0,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|335 x 231 x 98
|Dimensions (emballé) (mm)
|335 x 231 x 98
Videos
Domaines d'utilisation
- Balayage