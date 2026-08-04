Pelle avec profilé caoutchouc avec raclette
Système hygiénique de balayage et de collecte. Le guide de la raclette de balayage est constitué de caoutchouc tandis que la pelle dispose d'un manche ergonomique à profil en caoutchouc.
Idéal pour une élimination rapide des gros déchets et des déchets humides : le système de balayage et de collecte de Kärcher se compose d'une pelle à manche ergonomique et à profil en caoutchouc antidérapant ainsi que d'une raclette de balayage en caoutchouc qui s'adapte aisément à tous les revêtements de sol et ramasse la saleté de manière fiable. De plus, la raclette en caoutchouc est nettement plus facile à nettoyer que les systèmes traditionnels à balai. Le système compact de balayage et de collecte est compatible avec tous les sacs poubelle courants.
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|vert
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|1
|Poids de l'emballage (kg)
|1,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|320 x 150 x 970
|Dimensions (emballé) (mm)
|320 x 150 x 970
Domaines d'utilisation
- Balayage