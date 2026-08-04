Balai à plat ECO!

Balai à plat ECO! Comprend un support pour balai à plat et un manche télescopique ajustable. Le lot de serpillières microfibre dispose d'un système de fixation des housses pour un changement rapide des serpillières. A utiliser avec franges à poches

Le balai à plat ECO! de Kärcher dispose d'un mécanisme de verrouillage sur le joint de cardan et d'un manche télescopique allant jusqu'à 184 centimètres de long et est donc également idéal pour les tâches de nettoyage verticales. Le lot de serpillières microfibre offre également un moyen rapide et facile de changer de serpillière grâce au système de fixation des housses. De plus, celles-ci sont maintenues en place par un clip, ce qui permet de ménager le dos et évite d'avoir à se pencher constamment. A utiliser avec franges à poches

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Fixation des textiles Poches
Largeur de travail (cm) 40
Type de manche Télescopique
Longueur du manche (mm) 1840
Diamètre de manche (mm) 23
Matériau Aluminium / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,9
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 140
Balai à plat ECO!
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Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
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