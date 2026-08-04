Balai à plat ECO!
Balai à plat ECO! Comprend un support pour balai à plat et un manche télescopique ajustable. Le lot de serpillières microfibre dispose d'un système de fixation des housses pour un changement rapide des serpillières. A utiliser avec franges à poches
Le balai à plat ECO! de Kärcher dispose d'un mécanisme de verrouillage sur le joint de cardan et d'un manche télescopique allant jusqu'à 184 centimètres de long et est donc également idéal pour les tâches de nettoyage verticales. Le lot de serpillières microfibre offre également un moyen rapide et facile de changer de serpillière grâce au système de fixation des housses. De plus, celles-ci sont maintenues en place par un clip, ce qui permet de ménager le dos et évite d'avoir à se pencher constamment. A utiliser avec franges à poches
Spécifications
Données techniques
|Programme
|STANDARD
|Fixation des textiles
|Poches
|Largeur de travail (cm)
|40
|Type de manche
|Télescopique
|Longueur du manche (mm)
|1840
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Matériau
|Aluminium / PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,9
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 140
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Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide