Frange Uni System coton, 40 cm

Frange en coton fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester.

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil.

Spécifications

Données techniques

Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Autoagrippant
Matériau Aluminium / PP / caoutchouc / Acier / POM
Type de manche Rigide
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,9
Poids de l'emballage (kg) 2,3
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 90
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 90 x 1580
Frange Uni System coton, 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires