Frange Uni System coton, 40 cm
Frange en coton fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester.
Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Autoagrippant
|Matériau
|Aluminium / PP / caoutchouc / Acier / POM
|Type de manche
|Rigide
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,9
|Poids de l'emballage (kg)
|2,3
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 90
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 90 x 1580
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide