Kit Uni System Infinity
Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support Uni System en polyamide avec articulation.
Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.
Spécifications
Données techniques
|Largeur de travail (cm)
|40
|Fixation des textiles
|Autoagrippant
|Matériau
|Aluminium / acier / PP / caoutchouc / POM
|Type de manche
|Rigide
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit / Poids par m² (kg)
|0,9
|Poids de l'emballage (kg)
|1,6
|Dimensions (l x L) (mm)
|400 x 90
|Dimensions (emballé) (mm)
|400 x 90 x 1580
Équipement
- Système Infinity
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Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide
- Sol sanitaires – nettoyage humide