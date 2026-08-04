Kit Uni System Infinity

Kit : manche télescopique avec double poignée ergonomique pivotante et support Uni System en polyamide avec articulation.

Système à plat avec micro languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat. Idéal pour le nettoyage professionnel avec une ergonomie maximale.

Spécifications

Données techniques

Largeur de travail (cm) 40
Fixation des textiles Autoagrippant
Matériau Aluminium / acier / PP / caoutchouc / POM
Type de manche Rigide
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit / Poids par m² (kg) 0,9
Poids de l'emballage (kg) 1,6
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 90
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 90 x 1580

Équipement

  • Système Infinity
Kit Uni System Infinity
Videos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires