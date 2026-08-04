Support Velook Lampo, 40 cm

Support Lampo avec système à scratch et pastilles de fixation, avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.

Système à plat avec support à scratch, à utiliser pré-imprégné ou imprégné à la demande avec système d'imprégnation embarqué ou avec manches réservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Programme ADVANCED
Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Autoagrippant
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,3
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Dimensions (l x L) (mm) 385 x 95
Dimensions (emballé) (mm) 385 x 95 x 230

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires