Balaifranges système

Balai à plat permettant de ménager le dos, comprenant un support pour balai à plat et un manche en aluminium de 140 cm de long de Kärcher.

Le lot de serpillières microfibre se compose d'un support pour balai à plat et d'un manche en aluminium robuste et léger d'une longueur de 140 centimètres ainsi que d'un clip permettant de fixer le balai à plat, permettant ainsi d'éviter de se pencher de manière fastidieuse. De plus, les serpillières peuvent être changées rapidement et facilement selon les besoins grâce à l'astucieux système de fixation des housses.

Spécifications

Données techniques

Programme STANDARD
Fixation des textiles Poches
Largeur de travail (cm) 40
Type de manche Rigide
Longueur du manche (mm) 1400
Diamètre de manche (mm) 23
Matériau Aluminium / PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,8
Poids de l'emballage (kg) 1,5
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 150
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 150 x 1400
Balaifranges système
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Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
Accessoires