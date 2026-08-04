Support Pockety avec Block System, 40 cm

Support Pockety en polyamide avec articulation Block System.

Système à plat avec poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour un nettoyage professionnel et plus performante des surfaces horizontales et verticales.

Spécifications

Données techniques

Fixation des textiles Poches
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,4
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Dimensions (l x L) (mm) 400 x 110
Dimensions (emballé) (mm) 400 x 110 x 160
Support Pockety avec Block System, 40 cm
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires