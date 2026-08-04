Support Pockety Lampo, 40 cm

Support Pockety Lampo en polyamide, complet avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.

Système à plat à poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.

Spécifications

Données techniques

Type de sol Sols durs
Fixation des textiles Poches
Matériau PA / Fibre de verre / PP
Largeur de travail (cm) 40
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,4
Poids de l'emballage (kg) 0,4
Dimensions (l x L) (mm) 405 x 105
Dimensions (emballé) (mm) 405 x 105 x 230

Équipement

  • Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires