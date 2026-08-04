Support Pockety Lampo, 40 cm
Support Pockety Lampo en polyamide, complet avec Jack Lampo pour manches ø 23 mm.
Système à plat à poches, à utiliser avec système pré-imprégnation, imprégnation à la demande avec station d'imprégnation ou avec manches avec reservoir. Idéal pour le nettoyage professionnel de haute performance.
Spécifications
Données techniques
|Type de sol
|Sols durs
|Fixation des textiles
|Poches
|Matériau
|PA / Fibre de verre / PP
|Largeur de travail (cm)
|40
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,4
|Poids de l'emballage (kg)
|0,4
|Dimensions (l x L) (mm)
|405 x 105
|Dimensions (emballé) (mm)
|405 x 105 x 230
Équipement
- Connexion Lampo
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide