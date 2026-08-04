Le support de pad compact pour pads abrasifs de Kärcher pour un nettoyage en tout confort des surfaces inaccessibles aux machines de nettoyage. Fabriqué en plastique haut de gamme, ce support durable est très résistant aux détergents chimiques courants et particulièrement peu agressif pour les surfaces. Grâce à sa poignée ergonomique, il offre une très bonne prise en main et permet ainsi un nettoyage sans fatigue avec tout type de pad de nettoyage.