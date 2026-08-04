Manche aluminium 140 cm / D23 mm
Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.
Spécifications
Données techniques
|Matériau
|Aluminium / PP
|Type de manche
|Rigide
|Longueur du manche (mm)
|1400
|Diamètre de manche (mm)
|23
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Longueur (mm)
|1400
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