Manche aluminium 140 cm / D23 mm

Pour tous les supports de mop et les raclettes caoutchouc.

Spécifications

Données techniques

Matériau Aluminium / PP
Type de manche Rigide
Longueur du manche (mm) 1400
Diamètre de manche (mm) 23
Quantité (Pièce(s)) 1
Longueur (mm) 1400
Videos
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
  • Sol sanitaires – nettoyage humide
  • Sol - nettoyage à sec
Accessoires