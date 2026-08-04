Pince pour fauberts
la pince détachable assure une durée de vie beaucoup plus longue par rapport aux fauberts avec emboutrs
Compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm : le support pour balai à plat Kentucky à utiliser avec les serpillières Kentucky de Kärcher. Le support est composé entièrement de polypropylène, recyclable, très durable et bien entendu inoxydable.
Spécifications
Données techniques
|Programme
|CLASSIC
|Fixation des textiles
|Pince à serpillière
|Matériau
|PP
|Quantité (Pièce(s))
|1
|Poids par produit (kg)
|0,1
|Poids de l'emballage (kg)
|0,1
|Dimensions (l x L) (mm)
|175 x 140
|Dimensions (emballé) (mm)
|175 x 140 x 30
Domaines d'utilisation
- Sol – nettoyage humide