Pince pour fauberts

la pince détachable assure une durée de vie beaucoup plus longue par rapport aux fauberts avec emboutrs

Compatible avec tous les manches d'un diamètre de trou compris entre 18 et 23 mm : le support pour balai à plat Kentucky à utiliser avec les serpillières Kentucky de Kärcher. Le support est composé entièrement de polypropylène, recyclable, très durable et bien entendu inoxydable.

Spécifications

Données techniques

Programme CLASSIC
Fixation des textiles Pince à serpillière
Matériau PP
Quantité (Pièce(s)) 1
Poids par produit (kg) 0,1
Poids de l'emballage (kg) 0,1
Dimensions (l x L) (mm) 175 x 140
Dimensions (emballé) (mm) 175 x 140 x 30
Pince pour fauberts
Domaines d'utilisation
  • Sol – nettoyage humide
Accessoires