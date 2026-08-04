Compact et très mobile, le groupe électrogène professionnel PGG 3/1, avec ses 2,8 kW de puissance, permet d'alimenter des machines monophasées de faible puissance. Équipé d'un régulateur de tension automatique (AVR) de série, il est conçu pour assurer un contrôle permanent de la tension. La régulation de la puissance est contrôlée électroniquement, ce qui permet une très grande stabilité de la tension et de la fréquence (moins de chutes de puissance ou de pics de puissance). 2 prises de courant 220 V sont fournies ainsi qu'une prise à la terre. Un châssis avec une protection tubulaire le protège lors des déplacements. Un timon et de grandes roues anticrevaison assurent une bonne maniabilité lors des transports. Le démarreur électrique facilite la mise en route sans effort et à tout moment. Son grand réservoir avec un indicateur visuel du niveau de carburant lui donne une grande autonomie sur les chantiers. La protection manque d'huile assure la protection de la machine contre un fonctionnement sans huile. Il est protégé contre les surcharges.