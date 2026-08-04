PGG 3/1
Equipé d'un moteur à essence, avec 2,8 kW de puissance, roues anticrevaison et réservoir de 15 litres : le groupe éléctrogène PGG 3/1 possède jusqu'à douze heures d'autonomie comme source de courant externe sur vos lieux d'intervention.
Compact et très mobile, le groupe électrogène professionnel PGG 3/1, avec ses 2,8 kW de puissance, permet d'alimenter des machines monophasées de faible puissance. Équipé d'un régulateur de tension automatique (AVR) de série, il est conçu pour assurer un contrôle permanent de la tension. La régulation de la puissance est contrôlée électroniquement, ce qui permet une très grande stabilité de la tension et de la fréquence (moins de chutes de puissance ou de pics de puissance). 2 prises de courant 220 V sont fournies ainsi qu'une prise à la terre. Un châssis avec une protection tubulaire le protège lors des déplacements. Un timon et de grandes roues anticrevaison assurent une bonne maniabilité lors des transports. Le démarreur électrique facilite la mise en route sans effort et à tout moment. Son grand réservoir avec un indicateur visuel du niveau de carburant lui donne une grande autonomie sur les chantiers. La protection manque d'huile assure la protection de la machine contre un fonctionnement sans huile. Il est protégé contre les surcharges.
Caractéristiques et avantages
Excellente facilité d'utilisationGrande mobilité grâce au guidon rabattable et aux roues anticrevaison. Fonction de démarrage électrique pour un démarrage confortable et rapide du moteur à essence.
Fiabilité et sécurité élevéesAvec protection contre les surcharges et le manque d'huile ainsi que cadre tubulaire en acier pour une sécurité maximale. Avec régulateur de tension automatique (AVR) ce qui permet une très grande stabilité de la tension et de la fréquence.
Utilisation des nettoyeurs haute pression Kärcher
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Niveau sonore (dB (A))
|74
|Puissance nominale (kW)
|2,8
|Puissance (kW)
|3
|Type d'entraînement
|Essence
|Cylindrée (cm³)
|208
|Puissance du moteur (kW/PS)
|4 / 5,4
|Consommation de carburant (l/h)
|2,3
|Capacité du réservoir (l)
|15
|Durée de fonctionnement à 50 % de puissance de sortie (h)
|12
|Durée de fonctionnement à 100 % de puissance de sortie (h)
|6,5
|Poids avec emballage (kg)
|56,1
|Poids sans accessoire (kg)
|51,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|645 x 622 x 549
Inclus dans la livraison
- Indicateur d'état de fonctionnement
- Sortie en courant continu (12 V)
- Classe de protection IP 23
- Protection contre le manque d'huile et les surcharges
- Jauge de carburant
- Prise monophasée de type F (Schuko)
- Régulateur de tension automatique (AVR)
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Domaines d'utilisation
- Source de courant autonome pour les municipalités, par exemple pour les aspirateurs
- Source de courant autonome pour le bâtiment, par exemple pour les meuleuses d'angle
- Source de courant autonome pour l'agriculture, par exemple pour les nettoyeurs haute pression
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