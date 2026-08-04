Parfumeur Fp

Le parfumeur Kärcher, résistant aux conditions hivernales, neutralise vite et efficacement les odeurs désagréables dans l’habitacle des véhicules.

Cigarettes ou animaux de compagnie, les causes des nuisances olfactives dans l’habitacle des véhicules sont nombreuses. Avec le parfumeur Kärcher opérationnel aussi en hiver grâce au système antigel, vos clients neutralisent les odeurs indésirables rapidement et simplement. Quatre parfums aromatiques différents sont disponibles pour répondre aux goûts de chacun. Le mélange des parfums est impossible. La durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu’à 7 minutes. La programmation personnalisée du monnayeur électronique, qui peut être utilisé avec des pièces de monnaie et des jetons, s’effectue rapidement et facilement.

Caractéristiques et avantages
Équipement complémentaire Parfumeur Fp: Quatre parfums disponibles
Quatre parfums disponibles
Pas de mélange des parfums. Parfums aromatiques pour tous les goûts.
Équipement complémentaire Parfumeur Fp: Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Contrôleur de pièces électronique﻿﻿﻿
Programmation simple et individuelle. Possibilité d’utiliser de différents types de monnaies et jetons pour un seul monnayeur.
Équipement complémentaire Parfumeur Fp: Durée de fonctionnement programmable
Durée de fonctionnement programmable
Réglage continu de la durée de fonctionnement jusqu’à 7 minutes. Adaptation individuelle en fonction des contraintes sur place.
Spécifications

Données techniques

Classe de protection IP44
Nombre de phases (Ph) 1
Tension (V) 230
Fréquence (Hz) 50
Puissance absorbée (kW) 0,3
Domaines d'utilisation
  • Parfumeur pour neutraliser les odeurs à l'intérieur des véhicules. Avec système antigel intégré.