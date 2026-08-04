Cigarettes ou animaux de compagnie, les causes des nuisances olfactives dans l’habitacle des véhicules sont nombreuses. Avec le parfumeur Kärcher opérationnel aussi en hiver grâce au système antigel, vos clients neutralisent les odeurs indésirables rapidement et simplement. Quatre parfums aromatiques différents sont disponibles pour répondre aux goûts de chacun. Le mélange des parfums est impossible. La durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu’à 7 minutes. La programmation personnalisée du monnayeur électronique, qui peut être utilisé avec des pièces de monnaie et des jetons, s’effectue rapidement et facilement.