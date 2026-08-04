Parfumeur Fp
Le parfumeur Kärcher, résistant aux conditions hivernales, neutralise vite et efficacement les odeurs désagréables dans l’habitacle des véhicules.
Cigarettes ou animaux de compagnie, les causes des nuisances olfactives dans l’habitacle des véhicules sont nombreuses. Avec le parfumeur Kärcher opérationnel aussi en hiver grâce au système antigel, vos clients neutralisent les odeurs indésirables rapidement et simplement. Quatre parfums aromatiques différents sont disponibles pour répondre aux goûts de chacun. Le mélange des parfums est impossible. La durée de fonctionnement peut être réglée en continu jusqu’à 7 minutes. La programmation personnalisée du monnayeur électronique, qui peut être utilisé avec des pièces de monnaie et des jetons, s’effectue rapidement et facilement.
Caractéristiques et avantages
Quatre parfums disponiblesPas de mélange des parfums. Parfums aromatiques pour tous les goûts.
Contrôleur de pièces électroniqueProgrammation simple et individuelle. Possibilité d’utiliser de différents types de monnaies et jetons pour un seul monnayeur.
Durée de fonctionnement programmableRéglage continu de la durée de fonctionnement jusqu’à 7 minutes. Adaptation individuelle en fonction des contraintes sur place.
Spécifications
Données techniques
|Classe de protection
|IP44
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Puissance absorbée (kW)
|0,3
Domaines d'utilisation
- Parfumeur pour neutraliser les odeurs à l'intérieur des véhicules. Avec système antigel intégré.