Le SB V K!Vac est un aspirateur conçu pour une utilisation en libre-service. Disponible en version 1 ou 2 pistes, il offre une aspiration puissante et constante. Et pour encore plus d'efficacité, son pistolet à air comprimé permet d'éliminer la saleté dans les recoins les plus difficiles d'accès. Equipé de boutons de commande lumineux à LED et d'un affichage du temps restant, le SB V K!VAC est d'une utilisation intuitive. Son design moderne associé à un éclairage latéral avec bandes LED dont la couleur est personnalisable ajoute à son esthétique. Cet aspirateur en libre-service est également doté d’un système de rappel du flexible d’aspiration qui minimise le contact du tuyau d'aspiration avec le sol empêchant ainsi la saleté de pénétrer dans le véhicule. Des options de paiement flexibles telles qu'un terminal de carte de crédit et un monnayeur électronique ajoutent au confort des utilisateurs. La maintenance des turbines est simple, leur remplacement aisé, ce qui simplifie l'entretien tout au long de l’année.