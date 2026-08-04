SB V K!Vac
Aspirateur en libre-service pour l'entretien des intérieurs de véhicules. Le SB V K!VAC est destinée aux centres de lavage, garages, concessionnaires, loueurs de véhicules.
Le SB V K!Vac est un aspirateur conçu pour une utilisation en libre-service. Disponible en version 1 ou 2 pistes, il offre une aspiration puissante et constante. Et pour encore plus d'efficacité, son pistolet à air comprimé permet d'éliminer la saleté dans les recoins les plus difficiles d'accès. Equipé de boutons de commande lumineux à LED et d'un affichage du temps restant, le SB V K!VAC est d'une utilisation intuitive. Son design moderne associé à un éclairage latéral avec bandes LED dont la couleur est personnalisable ajoute à son esthétique. Cet aspirateur en libre-service est également doté d’un système de rappel du flexible d’aspiration qui minimise le contact du tuyau d'aspiration avec le sol empêchant ainsi la saleté de pénétrer dans le véhicule. Des options de paiement flexibles telles qu'un terminal de carte de crédit et un monnayeur électronique ajoutent au confort des utilisateurs. La maintenance des turbines est simple, leur remplacement aisé, ce qui simplifie l'entretien tout au long de l’année.
Caractéristiques et avantages
2 systèmes de filtrationUn filtre spécifique maintient une puissance d'aspiration élevée et constante. Système de nettoyage manuel du filtre intégré. Vidange sans poussière grâce à l'utilisation de sacs filtrants en option.
Systèmes de paiement individuelsTerminal de carte bancaire et/ou monnayeur électronique. Bouton de démarrage pour un fonctionnement sans système de paiement.
Pistolet à air comprimé (en option) pour le nettoyage intérieur des véhicules.Fonction de soufflette pour nettoyer les interstices (ex. sièges, console centrale, ...).
Système de rappel du flexible d'aspiration
- Minimise le contact du flexible d'aspiration avec le sol.
- Empêche la pénétration de saletés dans le véhicule.
- Protège le flexible de l'usure.
Spécifications
Données techniques
|Durée de vie de la turbine (h)
|800
|Niveau sonore (dB (A))
|65
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Tension (V)
|230
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Longueur du flexible d'aspiration: 6290 mm
- Système de rappel du flexible d'aspiration
- Suceur d'aspiration
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Domaines d'utilisation
- Nettoyage manuel de l'intérieur du véhicule