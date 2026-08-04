CW 5 Klean!Star iQ
Avec notre portique de lavage Klean!Star iQ, le lavage du véhicule devient une véritable expérience : des fonctions et des options de design uniques séduisent même les clients exigeants.
Notre Klean!Star iQ convainc les clients les plus exigeants par des fonctions innovantes et uniques. K!Brush iQ nettoie de manière optimale même les contours difficiles des véhicules, segment par segment, pendant le lavage à la brosse. K!Back iQ assure un nettoyage du train arrière avec la bonne rotation. À cet effet, les brosses latérales effectuent une rotation de 90° derrière le véhicule puis s'inclinent de 15°. K!Planet iQ permet un nettoyage précis des jantes. Après une adaptation exacte à la hauteur de la roue, un nettoyage en profondeur est effectué selon le principe d'une brosse à dents électrique. K!Dry iQ garantit un séchage complet parfait, sans gouttes indésirables et s'utilise en outre de façon universelle. Des options haute pression sur mesure, un concept d'éclairage élaboré, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que la gamme de détergents Klear!Line complètent l'expérience de lavage.
Caractéristiques et avantages
K!Brush iQ – Le lavage à la brosse segment par segment.Adaptation parfaite des brosses aux formes du véhicule. Excellents résultats de nettoyage même avec des formes de véhicule complexes. Augmentation notable de la satisfaction des clients et du chiffre d'affaires.
K!Back iQ – Le brossage parfait de l'arrière des véhicules.Les brosses latérales effectuent une rotation de 90° à l'arrière et s'inclinent de 15° pour épouser parfaitement les formes des véhicules. Résultats de nettoyage parfaits même à l'arrière du véhicule.
K!Planet iQ - Nettoyage précis des jantesNettoyage en profondeur et ajustement précis de la hauteur grâce au système mécanique en ciseaux. Des résultats de nettoyage parfaits augmentent la satisfaction client.
K!Dry iQ - un séchage parfait sur toute la ligne
- Séchoir puissant s'ajustable en continu et s'adaptatant aux contours de véhicules suivant un angle de 135 degrés. Plus de traces de gouttes gênantes.
- Pour une utilisation universelle.
K!Design iQ - Design distinctif, technologie avancée
- L'affichage intégré de la phase de lavage fournit des informations sur l'étape de lavage en cours.
- Éclairage du cadre de la porte en option pour un effet extérieur accrocheur.
- Disponible dans le design Kärcher ou dans la couleur choisie par le client.
Fonction d'économie d'eau intégrée.
- Préserve les ressources naturelles.
- Réduit les coûts d'exploitation.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur de lavage (mm)
|2100 - 2900
|Largeur de passage (mm)
|2450 / 2600
|Raccordement en eau propre du réseau (débit) (l/min)
|80
|Raccordement en eau propre du réseau (pression) (bar)
|4
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Mises à jour logicielles disponibles jusqu'au
|2031-01-01
Équipement
- Concept d'éclairage LED
- Lavage des roues avec réglage en hauteur
Domaines d'utilisation
- Portique de lavage Premium Klean!Star iQ pour le lavage automatique de véhicules