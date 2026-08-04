Notre Klean!Star iQ convainc les clients les plus exigeants par des fonctions innovantes et uniques. K!Brush iQ nettoie de manière optimale même les contours difficiles des véhicules, segment par segment, pendant le lavage à la brosse. K!Back iQ assure un nettoyage du train arrière avec la bonne rotation. À cet effet, les brosses latérales effectuent une rotation de 90° derrière le véhicule puis s'inclinent de 15°. K!Planet iQ permet un nettoyage précis des jantes. Après une adaptation exacte à la hauteur de la roue, un nettoyage en profondeur est effectué selon le principe d'une brosse à dents électrique. K!Dry iQ garantit un séchage complet parfait, sans gouttes indésirables et s'utilise en outre de façon universelle. Des options haute pression sur mesure, un concept d'éclairage élaboré, des programmes de nettoyage et d'entretien efficaces ainsi que la gamme de détergents Klear!Line complètent l'expérience de lavage.