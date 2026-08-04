La RBS 6014 est un autre modèle dans la gamme des installations à utilisation manuelle pour le nettoyage des bus et véhicules type camion. Elle est particulièrement économique, même pour les petits parcs de véhicules. Cette installation monobrosse lave l'avant, les côtés et l'arrière du véhicule. Après avoir actionné un interrupteur de sécurité, l'utilisateur guide la brosse le long du véhicule en la tirant soigneusement dans le sens de la rotation. C'est une installation mobile qui n'occupe que très peu de place et est immédiatement prête à fonctionner. Hauteur de lavage : 4,20 m. Tension : 400 V.