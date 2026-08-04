RBS 6014
L’installation de lavage monobrosse RBS 6014 est idéale pour le nettoyage des petits parcs de véhicules de type cars ou camions. Hauteur de lavage : 4,20 m. Tension : 400 V.
La RBS 6014 est un autre modèle dans la gamme des installations à utilisation manuelle pour le nettoyage des bus et véhicules type camion. Elle est particulièrement économique, même pour les petits parcs de véhicules. Cette installation monobrosse lave l'avant, les côtés et l'arrière du véhicule. Après avoir actionné un interrupteur de sécurité, l'utilisateur guide la brosse le long du véhicule en la tirant soigneusement dans le sens de la rotation. C'est une installation mobile qui n'occupe que très peu de place et est immédiatement prête à fonctionner. Hauteur de lavage : 4,20 m. Tension : 400 V.
Caractéristiques et avantages
Roue de réglagePermet la détection des contours verticaux et le mécanisme d'inclinaison. L'avant des véhicules avec des angles allant jusqu'à 10° est facilement accessible.
Dosage précis du détergentLe produit de nettoyage peut être ajouté si nécessaire à l'aide d'une pompe de dosage.
Poignée de commande et de sécuritéLa rotation de la brosse soutient l'opérateur pendant le simple mouvement vers l'avant du système. Dès qu'il relâche la poignée, la rotation de la brosse s'arrête.
Conception légère en aluminium
- Extrêmement résistante
- Le revêtement en demi-coquille protège efficacement l'opérateur contre les projections d'eau.
Quatre roulettes et deux roues pivotantes
- Excellente maniabilité et bonne stabilité.
- Grande stabilité directionnelle pendant le lavage du véhicule.
Spécifications
Données techniques
|Hauteur du portique (mm)
|4370
|Hauteur de lavage (mm)
|4205
|Piste de lavage nécessaire (mm)
|4620 x 1700 x 1500
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Fréquence (Hz)
|50
|Tension (V)
|400
Inclus dans la livraison
- Cireuse
- Hauteur standard des roues
Équipement
- Nombre de brosses de lavage: 1 Pièce(s)
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage extérieur manuel de véhicules commerciaux