L'installation de lavage pour véhicules utilitaires convainc par sa fiabilité maximale, sa flexibilité et ses résultats de nettoyage optimaux et ce, avec des frais de maintenance minimes. Elle convient aux lieux d'utilisation les plus divers et s'adapte individuellement aux conditions sur place. Quatre hauteurs de lavage au choix, pouvant être réduites jusqu'à 300 mm par paliers de 100 mm, ainsi qu'une largeur d'installation adaptable (réduite de 100 mm de chaque côté) permettent une configuration exacte en fonction du type de véhicules et de l'espace disponible. Même les véhicules aux contours convexes peuvent être nettoyés en profondeur grâce à de puissants spinners haute pression. La structure robuste en acier galvanisé lui confère une longue durée de vie, même dans des conditions exigeantes. Les entraînements par courroie et les entraînements directs garantissent un fonctionnement nécessitant peu de maintenance et aucun graissage. Cette installation constitue donc la solution idéale pour les entreprises de transport, les compagnies de bus et tous les professionnels à la recherche d'un système de nettoyage de véhicules utilitaires efficace et adaptable.