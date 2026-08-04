La MC 150 est une balayeuse avec une capacité de cuve de 1.5 m3 et un PTAC de 3.5 tonnes. Possédant des dimensions des plus compactes pour sa catégorie, elle peut accueillir 2 personnes dans sa cabine avec un siège passager. Polyvalente, elle possède une multitude de caractéristiques assurant des interventions prolongées grâce à ses suspensions hydropneumatiques sur chaque roue. Avec son châssis articulé, elle peut travailler dans des zones difficiles d’accès. Le poste de conduite est ergonomique et le conducteur peut visualiser les données de la balayeuse directement sur un grand écran couleur au centre du volant apportant toutes les informations importantes telles que son état de fonctionnement et les réglages sans avoir à détourner le regard de l'environnement de travail. Elle possède la fonction eco!efficiency que l’opérateur peut activer permettant une coordination parfaite entre régime du moteur, puissance hydraulique et puissance de balayage en mode de balayage automatique. Bien au-delà du simple nettoyage, la MC 150 s'utilise aussi pour le service hivernal, le désherbage ou bien d’autres fonctions que le balayage.