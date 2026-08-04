MC 150 Plus
Dotée de suspension hydropneumatique, la MC 150 est une balayeuse polyvalente, confortable et économique dotée d'une cabine à deux places, de 4 roues motrices et d'une cuve d'une capacité de 1,5 m3.
La MC 150 est une balayeuse avec une capacité de cuve de 1.5 m3 et un PTAC de 3.5 tonnes. Possédant des dimensions des plus compactes pour sa catégorie, elle peut accueillir 2 personnes dans sa cabine avec un siège passager. Polyvalente, elle possède une multitude de caractéristiques assurant des interventions prolongées grâce à ses suspensions hydropneumatiques sur chaque roue. Avec son châssis articulé, elle peut travailler dans des zones difficiles d’accès. Le poste de conduite est ergonomique et le conducteur peut visualiser les données de la balayeuse directement sur un grand écran couleur au centre du volant apportant toutes les informations importantes telles que son état de fonctionnement et les réglages sans avoir à détourner le regard de l'environnement de travail. Elle possède la fonction eco!efficiency que l’opérateur peut activer permettant une coordination parfaite entre régime du moteur, puissance hydraulique et puissance de balayage en mode de balayage automatique. Bien au-delà du simple nettoyage, la MC 150 s'utilise aussi pour le service hivernal, le désherbage ou bien d’autres fonctions que le balayage.
Caractéristiques et avantages
Machine compacte avec un PTAC de 3,5 tonnesUtilisable sur tous les trottoirs grâce à son faible poids de 3,5 t. Maniabilité inégalée et stabilité directionnelle à 100 % pour faciliter les travaux dans les endroits exigus. Grand nombre d'utilisateurs potentiels car utilisable à partir du permis B.
Confort de conduite optimal grâce aux suspensions hydropneumatiquesSuspension hydropneumatique indépendante pour des trajets de transport peu fatigants. Confort de suspension constant, quel que soit l'état de charge, grâce à la régulation automatique. Hauteur de la balayeuse de 1999 mm pour un déploiement sans problème dans les parkings à étages et souterrains.
Système de balayage ingénieuxLes canettes, les bouteilles ou autres gros objets sont ramassés par la trappe automatique de l'embouchure d'aspiration, ce qui permet au conducteur de mieux se concentrer sur ses tâches principales et la circulation. Contrôle individuel des brosses pour le balayage sous les bancs de parc et dans les zones de forme irrégulière.
Cabine confortable à deux places offrant une excellente vue panoramique
- Cabine vitrée avec une vision de 360° pour une vision panoramique optimale qui facilite les manœuvres et augmente la sécurité du conducteur dans son environnement.
- Concept d'utilisation intuitif avec fonction de démarrage rapide, idéal pour les conducteurs inexpérimentés comme pour les utilisateurs qui apprécient et souhaitent utiliser les possibilités de réglage individuelles.
- Afficheur multifonction intégré dans le volant pour consulter rapidement l'état de fonctionnement et les réglages sans avoir à détourner le regard de son environnement de travail.
Système hydraulique performant
- Avec une pompe tandem 2 × 40 l/min (80 l/min à l'avant).
- Circuit hydraulique supplémentaire de 23 l/min pour le fonctionnement du nettoyeur haute pression.
- Quatre raccords hydrauliques à double effet à l'avant et 2 à l'arrière pour les accessoires.
Maintenance quotidienne rapide
- Accès direct au moteur et à tous les composants concernés par la maintenance pour moins de temps morts et plus de productivité.
Systèmes de remplacement rapide intégrés
- Relevage avant variable et solide pour accueillir des accessoires variés des catégories 0, 1N et CAT 1.
- En option : cadre interchangeable hydraulique intégré pour un changement facile et rapide des accessoires à l'arrière du véhicule.
- Branchement et débranchement aisés des raccords hydrauliques grâce à la mise hors pression des circuits hydrauliques.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Kubota
|Puissance du moteur (kW)
|48
|Cylindrée (cm³)
|2434
|Cylindre
|4
|Volume du réservoir de carburant (l)
|50
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Vitesse de déplacement (km/h)
|40
|Largeur de travail avec deux balais latéraux (mm)
|2450
|Bac à déchets (l)
|1500
|Réservoir d'eau (l)
|150
|Réservoir d'eau douce (l)
|195
|Empattement (mm)
|1700
|Poids total autorisé (kg)
|3500
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3774 x 1220 x 1979
Équipement
- Chauffage et climatisation
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Domaines d'utilisation
- Développé pour les tâches de balayage les plus exigeantes
- Nettoyage à l'eau, arrosage et désherbage
- Utilisation polyvalente dans l'entretien des espaces verts
- Performant pour un usage hivernal d'intensité légère à modéré
- Transport d'équipements de travail et traction de remorques