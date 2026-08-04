Les interventions dans les espaces verts des centres-villes ne sont pas un problème avec notre véhicule porte-outil MIC 35 grâce à sa technologie diesel de pointe, à l'injection directe à rampe commune et au filtre à particules. Son moteur efficace de 35 ch offre une solution efficace mais également écologique grâce aux faibles émissions de particules que rejette le moteur STAGE V. Le modèle MIC 35 dispose d'un concept global élaboré qui se montre convaincant jusque dans les détails. La grande cabine confort à vision panoramique avec des éléments de commande accessibles et centralisés. Les accessoires frontaux se fixent en toute simplicité via le triangle d'attelage normalisé, les accessoires arrières se montent sans effort physique grâce au système de changement rapide à châssis basculant hydraulique. En option, nous proposons en outre un système multicoupleur pour un raccordement rapide et simple ainsi qu'une variante de moteur conforme à la norme d'émission STAGE-IIIA qui développe également 35 ch.