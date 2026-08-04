MIC 35
Véhicule porte-outil MIC 35 : commandes intuitives et système de changement rapide, cabine confort à vision panoramique et moteur conforme à la norme STAGE-V.
Les interventions dans les espaces verts des centres-villes ne sont pas un problème avec notre véhicule porte-outil MIC 35 grâce à sa technologie diesel de pointe, à l'injection directe à rampe commune et au filtre à particules. Son moteur efficace de 35 ch offre une solution efficace mais également écologique grâce aux faibles émissions de particules que rejette le moteur STAGE V. Le modèle MIC 35 dispose d'un concept global élaboré qui se montre convaincant jusque dans les détails. La grande cabine confort à vision panoramique avec des éléments de commande accessibles et centralisés. Les accessoires frontaux se fixent en toute simplicité via le triangle d'attelage normalisé, les accessoires arrières se montent sans effort physique grâce au système de changement rapide à châssis basculant hydraulique. En option, nous proposons en outre un système multicoupleur pour un raccordement rapide et simple ainsi qu'une variante de moteur conforme à la norme d'émission STAGE-IIIA qui développe également 35 ch.
Caractéristiques et avantages
Économique et écologique
- L'injection directe à rampe commune et le filtre à particules offrent des valeurs d'émission inférieures à celles du niveau d'émission STAGE V.
- Nettoyage possible dans les zones vertes urbaines.
- Une consommation de carburant réduite protège l'environnement et diminue les coûts d'exploitation.
Systèmes de remplacement rapide intégrés
- Raccordement des accessoires frontaux via un triangle d'attelage normalisé.
- Le système à changement hydraulique arrière permet un remplacement des outils rapide
- Le connecteur hydraulique multiple (en option) permet de centraliser toutes les connexions hydrauliques en un connecteur unique .
Confort de travail maximal
- Cabine la plus spacieuse de sa catégorie (1,45 m³ de volume), vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale.
- Fenêtres des deux côtés, compartiment de rangement verrouillable, port de chargement USB, porte-bouteille.
Facile d'entretien
- Les composants haute qualité de la machine permettent des intervalles de maintenance très espacés (500 ou 1000 heures).
- Accès sans outils à tous les composants concernés par l'entretien, par ex. via le capot moteur pivotant.
- Système de refroidissement inclinable pour une meilleure accessibilité lors de son entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW)
|26
|Cylindrée (cm³)
|1642
|Cylindre
|3
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Réservoir de fioul (l)
|41
|Vitesse de déplacement (km/h)
|25
|Vitesse de travail (km/h)
|25
|Empattement (″)
|1500
|Poids total autorisé (kg)
|2500
|Poids sans accessoire (kg)
|1374
|Poids avec emballage (kg)
|1374
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3750 x 1075 x 1980
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison