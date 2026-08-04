Le véhicule porte-outils MIC 42 dispose d'un moteur diesel haute technologie et d'un filtre à particules réduisant ainsi les émissions polluantes bien en dessous des normes Stage V. En plus de respecter l'environnement, le MIC 42 est extrêmement efficace. Toutes les zones de services sont accessibles sans avoir besoin d'utiliser d'outil. Ses composants de grande qualité permettent des intervalles entre chaque maintenance très longs (500 ou 1000 heures). De plus, l'appareil dispose d'un système de changement rapide des outils. Par exemple, le montage des outils avant s'effectue rapidement et facilement via le triangle d'attelage KAT 0, tandis que le système à changement hydraulique permet un remplacement des outils arrières sans effort. Le connecteur hydraulique en option permet de centraliser toutes les connexions hydrauliques en un connecteur unique afin d'améliorer le confort de l'opérateur lors des changements d'outils. L'utilisateur bénéficie également d'une très grande cabine avec des éléments de commande clairement disposés et de nombreux autres détails utiles tels qu'un compartiment de rangement verrouillable.