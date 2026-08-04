MIC 42
Le porte-outils MIC 42 dispose d'un système de changement rapide des outils, d'une cabine confortable avec vue panoramique et d'un moteur conforme aux normes antipollution Stage V.
Le véhicule porte-outils MIC 42 dispose d'un moteur diesel haute technologie et d'un filtre à particules réduisant ainsi les émissions polluantes bien en dessous des normes Stage V. En plus de respecter l'environnement, le MIC 42 est extrêmement efficace. Toutes les zones de services sont accessibles sans avoir besoin d'utiliser d'outil. Ses composants de grande qualité permettent des intervalles entre chaque maintenance très longs (500 ou 1000 heures). De plus, l'appareil dispose d'un système de changement rapide des outils. Par exemple, le montage des outils avant s'effectue rapidement et facilement via le triangle d'attelage KAT 0, tandis que le système à changement hydraulique permet un remplacement des outils arrières sans effort. Le connecteur hydraulique en option permet de centraliser toutes les connexions hydrauliques en un connecteur unique afin d'améliorer le confort de l'opérateur lors des changements d'outils. L'utilisateur bénéficie également d'une très grande cabine avec des éléments de commande clairement disposés et de nombreux autres détails utiles tels qu'un compartiment de rangement verrouillable.
Caractéristiques et avantages
Économique et écologiqueL’injection directe common-rail ainsi que le filtre à particules permettent d’être conforme à la norme anti-pollution STAGE V. Nettoyage possible dans les zones vertes urbaines. Une consommation de carburant réduite protège l'environnement et diminue les coûts d'exploitation.
Systèmes de remplacement rapide intégrésMontage des outils frontaux par le triangle d'attelage standard KAT Municipal. Le système à changement hydraulique arrière permet un remplacement des outils rapide Le connecteur hydraulique multiple (en option) permet de centraliser toutes les connexions hydrauliques en un connecteur unique .
Confort de travail maximalCabine la plus spacieuse de sa catégorie (1,45 m³ de volume), vision panoramique à 360°, ergonomique et conviviale. Fenêtres des deux côtés, compartiment de rangement verrouillable, port de chargement USB, porte-bouteille.
Facile d'entretien
- Les composants de haute qualité permettent des intervalles de maintenance très longs de 500 heures.
- Accès facile aux organes de la machine sans avoir besoin d'outils, via le couvercle du moteur pivotant pr exemple.
- Système de refroidissement inclinable pour une meilleure accessibilité lors de son entretien.
Spécifications
Données techniques
|Entraînement
|Diesel
|Avancement par traction
|4 roues motrices
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW)
|32
|Cylindrée (cm³)
|1568
|Cylindre
|3
|Norme d'émission moteur
|Stage V
|Réservoir de fioul (l)
|41
|Vitesse de déplacement (km/h)
|25
|Vitesse de travail (km/h)
|25
|Empattement (mm)
|1500
|Poids total autorisé (kg)
|2500
|Poids sans accessoire (kg)
|1400
|Poids avec emballage (kg)
|1400
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3200 x 1400 x 2230
Équipement
- Filtre à particules
- Climatisation
- Chauffage
- Gyrophare
- Utilisation en toute saison