Avant la technologie "L2P" (« Liquid to Pellet ») brevetée par Kärcher, les opérations de nettoyage cryogénique non planifiées étaient complexes à organiser voire impossibles. Avec le nettoyeur cryogénique pelletiseur, il est possible d'intervenir à tout moment même en cas de déversement accidentel ou de chantier imprévu dans la maintenance des machines ou processus de fabrication ou le nettoyage professionnel de véhicules. La solution est adaptée à la maintenance partout où des pièces même sensibles doivent être nettoyées rapidement sans montage ni démontage. L'IB 10/15 L2P Advanced nettoie rapidement les contours complexes comme les fentes, trous et rainures , les salissures tenaces et les dépôts incrustés. Le procédé de production optimisé permet de fabriquer encore plus de glace carbonique et d'obtenir une puissance de nettoyage nettement supérieure à celle de l'IB 10/8 L2P . Autres avantages : production de pellets en fonction du besoin, conservation illimité du CO₂ liquide dans des bouteilles, suppression de la gestion et de la logistique liées aux pellets, une très faible consommation d'air comprimé, une puissance élevée de nettoyage à sec, en douc