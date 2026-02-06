IB 10/15 L2P Advanced
L'IB 10/15 L2P Advanced fait partie de la dernière génération de nettoyeurs cryogéniques pelletiseur (qui fabrique sa propre glace carbonique à partir d'une bouteille de CO2 liquide) .
Avant la technologie "L2P" (« Liquid to Pellet ») brevetée par Kärcher, les opérations de nettoyage cryogénique non planifiées étaient complexes à organiser voire impossibles. Avec le nettoyeur cryogénique pelletiseur, il est possible d'intervenir à tout moment même en cas de déversement accidentel ou de chantier imprévu dans la maintenance des machines ou processus de fabrication ou le nettoyage professionnel de véhicules. La solution est adaptée à la maintenance partout où des pièces même sensibles doivent être nettoyées rapidement sans montage ni démontage. L'IB 10/15 L2P Advanced nettoie rapidement les contours complexes comme les fentes, trous et rainures , les salissures tenaces et les dépôts incrustés. Le procédé de production optimisé permet de fabriquer encore plus de glace carbonique et d'obtenir une puissance de nettoyage nettement supérieure à celle de l'IB 10/8 L2P . Autres avantages : production de pellets en fonction du besoin, conservation illimité du CO₂ liquide dans des bouteilles, suppression de la gestion et de la logistique liées aux pellets, une très faible consommation d'air comprimé, une puissance élevée de nettoyage à sec, en douc
Caractéristiques et avantages
Échangeur thermique intégré
- Du CO₂ liquide est refroidi. Cela permet d'augmenter l'efficacité de la production de glace carbonique d'env. 50 %.
Pistolet de tir ergonomique
- Changement de buse rapide et facile grâce aux raccords rapides.
- Avec éclairage intégré.
- Bouton Marche/Arrêt glace carbonique directement sur la poignée-pistolet.
Utilisation simple et intuitive
- Pression du jet, heures de fonctionnement, utilisation du jet en minutes et échéances d'entretien consultables sur l'afficheur.
- Quantité de glace carbonique réglable à l'aide d'un seul bouton.
- Indicateur d'état et systèmes d'assistance intégrés ( pour par exemple contrôler la pression).
Décapage cryogénique en toute sécurité
- Lieu d'évacuation du CO₂ maîtrisé via le flexible d'échappement.
- Maniement sûr, aucun contact avec les pellets de glace carbonique.
- Gâchette à vérouillage automatique.
Conception compacte et mobile
- Roues et poignées permettant une grande mobilité et des déplacements sûrs .
- Possibilité de ranger séparément tous les composants. Système Home Base intégré.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de raccordement (kW)
|1,1
|Habillage / Châssis
|Disque et système de rotation en plastique très résistant
|Cerifié par
|CE
|Longueur du câble (m)
|5,5
|Pression d'air (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Débit d'air (m³/min)
|0,07 - 1,55
|Niveau sonore (dB (A))
|95
|Pellets de glace carbonique (diamètre) (mm)
|2,5
|Consommation de glace carbonique (kg/h)
|2 - 15
|Consommation de CO2 liquide (kg/h)
|20 - 60
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Fréquence (Hz)
|50 - 60
|Voltage (V)
|220 - 230
|Poids sans accessoires (kg)
|84
|Poids (avec accessoires) (kg)
|84
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|898 x 565 x 935
Videos
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des équipements de production, par exemple les outils de moulage par injection, les systèmes de convoyage et de manutention, etc.
- Pour le nettoyage des machines, des composants de moteur, des moules et des surfaces d'étanchéité
- Pour le nettoyage des composants et armoires électriques et des éléments de commande
- Pour le nettoyage des tissus d'ameublement et des textiles
- Pour le nettoyage des outils de jardinage et des robots tondeuses