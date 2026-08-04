SGV 8/5
Polyvalent avec ses 3 fonctions innovantes et uniques, l'aspirateur vapeur SGV 8/5 est idéal partout où l’hygiène est une priorité: santé, industrie agro-alimentaire, entreprises de propreté. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.
Alliant l'efficacité de la vapeur à l'aspiration eau et poussières, le SGV 8/5 est un concentré d’efficacité. Avec 8 bar de pression et une température de 100°C, il décolle efficacement les salissures les plus tenaces. Le SGV 8/5 se veut polyvalent avec ses trois fonctions innovantes: l'auto-nettoyage du circuit, le rinçage des résidus de détergents et le programme eco!efficiency. Son tableau de bord intuitif simplifie la vie de l'utilisateur. Facilement accessibles, les réservoirs d’eau propre, d'eau sale et de détergent offrent un excellent confort pour un remplissage et un vidage faciles. Le guidon de transport et les grandes roues lui confèrent une mobilité dans les escaliers. Ergonomique, le réglage de l'intensité de vapeur ainsi que de l’interrupteur on/off de l’aspiration se fait directement à la poignée. Une caissette de rangement amovible permet d'accéder facilement aux accessoires. Grâce aux alvéoles d’aération sur le capot, les accessoires se rangent directement, sans être séchés, après utilisation. Les trois brosses (laiton, acier inoxydable, Pékalon) viendront à bout des saletés tenaces et la buse jet crayon sera parfaite pour les joints et endroits difficiles d’accès. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.
Caractéristiques et avantages
Mode eco!efficiency
Rangement intégré des accessoires
Transport ergonomique et facile
Spécifications
Données techniques
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 8
|Puissance de chauffe (W)
|3000
|Temps de chauffe (min)
|7
|Température du brûleur (°C)
|max. 173
|Température d'eau chaude (°C)
|70 - 173
|Réservoir d'eau douce (l)
|5,6
|Réservoir d'eau sale (l)
|5
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 50
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|40
|Poids avec emballage (kg)
|48
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Interrupteur marche/arrêt, mode eau froide/aspiration, mode eco!efficiency, mode vapeur/eau chaude/eau froide/aspiration, fonction de rinçage à l'eau froide de l'appareil, mode détergent/aspiration, fonction d'auto-nettoyage de l'appareil.
Inclus dans la livraison
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s), 505 mm
- Brosse de sol: 300 mm
- Buse à main: 150 mm
- Guidon de transport
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Boîtier: Acier inoxydable
- Support intégré pour le câble électrique
- Écran
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (trois niveaux)
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