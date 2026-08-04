Alliant l'efficacité de la vapeur à l'aspiration eau et poussières, le SGV 8/5 est un concentré d’efficacité. Avec 8 bar de pression et une température de 100°C, il décolle efficacement les salissures les plus tenaces. Le SGV 8/5 se veut polyvalent avec ses trois fonctions innovantes: l'auto-nettoyage du circuit, le rinçage des résidus de détergents et le programme eco!efficiency. Son tableau de bord intuitif simplifie la vie de l'utilisateur. Facilement accessibles, les réservoirs d’eau propre, d'eau sale et de détergent offrent un excellent confort pour un remplissage et un vidage faciles. Le guidon de transport et les grandes roues lui confèrent une mobilité dans les escaliers. Ergonomique, le réglage de l'intensité de vapeur ainsi que de l’interrupteur on/off de l’aspiration se fait directement à la poignée. Une caissette de rangement amovible permet d'accéder facilement aux accessoires. Grâce aux alvéoles d’aération sur le capot, les accessoires se rangent directement, sans être séchés, après utilisation. Les trois brosses (laiton, acier inoxydable, Pékalon) viendront à bout des saletés tenaces et la buse jet crayon sera parfaite pour les joints et endroits difficiles d’accès. Nettoyeur vapeur certifié norme NF T72/110.