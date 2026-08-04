L'aspirateur à vapeur SGV 8/5 Classic, facile à utiliser, offre un excellent rapport qualité-prix et des performances de nettoyage impressionnantes. Le nettoyage est respectueux de l'environnement lorsqu'il est effectué sans produits chimiques et avec une pression de vapeur élevée (8 bar) doté d'une régulation du débit de vapeur à trois niveaux. L'appareil est extrêmement simple et pratique à utiliser grâce au commutateur rotatif EASY Operation, qui permet de sélectionner les trois modes de fonctionnement vapeur/aspiration. Grâce au pistolet à vapeur/aspiration ergonomique, le débit de vapeur, la fonction de rinçage et la fonction d'aspiration peuvent être contrôlés à partir de la machine elle-même pendant le fonctionnement, pour plus de rapidité et de flexibilité. L'utilisateur peut toujours voir l'état de fonctionnement grâce à un écran couleur LED. Pour que la gamme complète d'accessoires soit toujours à portée de main, ceux-ci sont stockés sur la machine elle-même, à l'abri de la saleté.