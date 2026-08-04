SGV 8/5 Classic
Le SGV 8/5 Classic permet le nettoyage à la vapeur et l'aspiration humide, et offre un excellent rapport qualité-prix ainsi que d'excellentes performances de nettoyage, une construction robuste et une longue durée de vie.
L'aspirateur à vapeur SGV 8/5 Classic, facile à utiliser, offre un excellent rapport qualité-prix et des performances de nettoyage impressionnantes. Le nettoyage est respectueux de l'environnement lorsqu'il est effectué sans produits chimiques et avec une pression de vapeur élevée (8 bar) doté d'une régulation du débit de vapeur à trois niveaux. L'appareil est extrêmement simple et pratique à utiliser grâce au commutateur rotatif EASY Operation, qui permet de sélectionner les trois modes de fonctionnement vapeur/aspiration. Grâce au pistolet à vapeur/aspiration ergonomique, le débit de vapeur, la fonction de rinçage et la fonction d'aspiration peuvent être contrôlés à partir de la machine elle-même pendant le fonctionnement, pour plus de rapidité et de flexibilité. L'utilisateur peut toujours voir l'état de fonctionnement grâce à un écran couleur LED. Pour que la gamme complète d'accessoires soit toujours à portée de main, ceux-ci sont stockés sur la machine elle-même, à l'abri de la saleté.
Caractéristiques et avantages
Rangement intégré des accessoires
Transport ergonomique et facile
Spécifications
Données techniques
|Pression de la vapeur (bar)
|max. 8
|Puissance de chauffe (W)
|3000
|Temps de chauffe (min)
|7
|Température du brûleur (°C)
|max. 173
|Température d'eau chaude (°C)
|70 - 173
|Réservoir d'eau douce (l)
|5,6
|Réservoir d'eau sale (l)
|5
|Longueur du câble (m)
|7,5
|Tension (V)
|220 - 240
|Fréquence (Hz)
|50 - 50
|Couleur
|Anthracite
|Poids sans accessoire (kg)
|39
|Poids avec emballage (kg)
|50,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|640 x 495 x 965
¹⁾ Interrupteur marche/arrêt, mode eau froide/aspiration, mode vapeur/eau chaude/eau froide/aspiration.
Inclus dans la livraison
- Nombre de tubes à vapeur: 2 Pièce(s)
- Tuyaux d'aspiration de vapeur: 2 Pièce(s), 505 mm
- Brosse de sol: 300 mm
- Buse à main: 150 mm
- Guidon de transport
Équipement
- Réservoir: amovible et rechargeable en permanence
- Boîtier: Acier inoxydable
- Support intégré pour le câble électrique
- Régulation du débit vapeur: sur la poignée (trois niveaux)
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Accessoires
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