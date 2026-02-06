Le générateur d'eau chaude HG 43 Kärcher : la solution économique pour métamorphoser les nettoyeurs haute pression à eau froide existants en nettoyeurs haute pression à eau chaude. Il est compatible avec tous les nettoyeurs à haute pression disponibles sur le marché, peu importe l'âge, la puissance et qu'il s'agisse d'un appareil Kärcher ou non. L'eau chaude utilisée pour le nettoyage à la haute pression permet d'économiser du détergent, d'accélérer le nettoyage et d'améliorer considérablement les résultats de nettoyage. L'eau chaude est bien plus efficace pour éliminer la saleté grasse, huileuse ou incrustée. De plus, en abaissant la pression de travail, on protége les surfaces plus sensibles avec les mêmes performances de nettoyage qu'un nettoyeur à eau froide. Le brûleur haute performance de 43 kW garantit une efficacité élevée tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz. Le châssis tubulaire, la valve de sécurité haute pression, la protection contre le manque d'eau et le système SDS réduisant les pics de pression protègent l'appareil et lui assurent une longue durée de vie. Tous les composants du HG 43 sont conçus pour un fonctionnement continu.