HG 43
Le générateur d'eau chaude HG 43 est équipé d'un puissant brûleur 43 kW pour transformer tous les nettoyeurs haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude.
Le générateur d'eau chaude HG 43 Kärcher : la solution économique pour métamorphoser les nettoyeurs haute pression à eau froide existants en nettoyeurs haute pression à eau chaude. Il est compatible avec tous les nettoyeurs à haute pression disponibles sur le marché, peu importe l'âge, la puissance et qu'il s'agisse d'un appareil Kärcher ou non. L'eau chaude utilisée pour le nettoyage à la haute pression permet d'économiser du détergent, d'accélérer le nettoyage et d'améliorer considérablement les résultats de nettoyage. L'eau chaude est bien plus efficace pour éliminer la saleté grasse, huileuse ou incrustée. De plus, en abaissant la pression de travail, on protége les surfaces plus sensibles avec les mêmes performances de nettoyage qu'un nettoyeur à eau froide. Le brûleur haute performance de 43 kW garantit une efficacité élevée tout en réduisant la consommation de carburant et les émissions de gaz. Le châssis tubulaire, la valve de sécurité haute pression, la protection contre le manque d'eau et le système SDS réduisant les pics de pression protègent l'appareil et lui assurent une longue durée de vie. Tous les composants du HG 43 sont conçus pour un fonctionnement continu.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. La technologie Kärcher garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur. Le châssis robuste offre une protection continue pour un usage intensif.
Performances de nettoyage accrues grâce à l'eau chaudeTemps de nettoyage réduit et abaissement des coûts de main-d'œuvre. Elimination plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants. Effet destructeur de germes et protection des surfaces sensibles.
Très facile à entretenirAccès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance. Filtre à carburant intégré et réservoir de carburant amovible pour le nettoyage.
Extrêmement simple à utiliser
- Utilisation simple et intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
- Grande maniabilité grâce aux grandes roues et à la roue castor avec frein de stationnement.
- Rangements intégrés pour accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de chauffe (kW)
|43
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|55°C (∆ T) (l/h)
|600
|Poids sans accessoires (kg)
|88,1
|Poids avec emballage (kg)
|100,5
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Videos
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HG 43
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.