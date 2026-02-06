HG 64
Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 (64 kW) est une solution économique pour transformer un nettoyeur haute pression à eau froide en nettoyeur haute pression à eau chaude.
Lorsque vous travaillez avec un nettoyeur haute pression à eau chaude, vous nettoyez jusqu'à 35% plus rapidement et vous obtenez de meilleurs résultats de nettoyage qu'avec un nettoyeur haute pression à eau froide. Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 est une solution économique pour transformer votre nettoyeur haute pression à eau froide en un nettoyeur haute pression eau chaude - quel que soit son âge, sa puissance ou sa marque. Nettoyer à l'eau chaude permet de dissoudre la saleté graisseuse, huileuse et incrustée plus efficacement qu'avec de l'eau froide, tout en économisant du détergent. Les germes sont également considérablement réduits. De plus, en réduisant la pression de travail, l'eau chaude nettoie aussi bien qu'un nettoyeur à eau froide, protégant ainsi les surfaces sensibles. Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 est doté d'un châssis tubulaire assurant une protection efficace contre les dommages, d'une valve de sécurité haute pression, d'une protection contre le manque d'eau et d'un brûleur puissant à faibles émissions de gaz. Le système SDS intégré réduit les pics de pression dans la chaudière, augmentant ainsi la durée de vie du serpentin.
Caractéristiques et avantages
Durables et robustesTechnologie de brûleur « made in Germany » éprouvée et extrêmement efficace. La technologie Kärcher garantit une protection optimale de l'appareil et de l'utilisateur. Le châssis robuste offre une protection continue pour un usage intensif.
Performances de nettoyage accrues grâce à l'eau chaudeTemps de nettoyage réduit et abaissement des coûts de main-d'œuvre. Elimination plus efficace des huiles, graisses et lubrifiants. Effet destructeur de germes et protection des surfaces sensibles.
Très facile à entretenirAccès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance. Filtre à carburant intégré et réservoir de carburant amovible pour le nettoyage.
Extrêmement simple à utiliser
- Utilisation simple et intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
- Grande maniabilité grâce aux grandes roues et à la roue castor avec frein de stationnement.
- Rangements intégrés pour accessoires.
Spécifications
Données techniques
|Puissance de chauffe (kW)
|64
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|55°C (∆ T) (l/h)
|900
|Poids sans accessoires (kg)
|124,2
|Poids avec emballage (kg)
|136,6
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1000 x 850 x 1080
Videos
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HG 64
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.