Lorsque vous travaillez avec un nettoyeur haute pression à eau chaude, vous nettoyez jusqu'à 35% plus rapidement et vous obtenez de meilleurs résultats de nettoyage qu'avec un nettoyeur haute pression à eau froide. Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 est une solution économique pour transformer votre nettoyeur haute pression à eau froide en un nettoyeur haute pression eau chaude - quel que soit son âge, sa puissance ou sa marque. Nettoyer à l'eau chaude permet de dissoudre la saleté graisseuse, huileuse et incrustée plus efficacement qu'avec de l'eau froide, tout en économisant du détergent. Les germes sont également considérablement réduits. De plus, en réduisant la pression de travail, l'eau chaude nettoie aussi bien qu'un nettoyeur à eau froide, protégant ainsi les surfaces sensibles. Le générateur d'eau chaude mobile HG 64 est doté d'un châssis tubulaire assurant une protection efficace contre les dommages, d'une valve de sécurité haute pression, d'une protection contre le manque d'eau et d'un brûleur puissant à faibles émissions de gaz. Le système SDS intégré réduit les pics de pression dans la chaudière, augmentant ainsi la durée de vie du serpentin.