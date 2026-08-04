Robustesse, ergonomie et simplicité d'utilisation : l'HDS 6/14-4C est un nettoyeur haute pression eau chaude compact monophasé équipé d'un moteur 4 pôles (1400 tr/min) refroidi par eau. Le mode eco!efficiency permet un un nettoyage efficace et économique à 60°C. La pompe axiale avec pistons en inox offre un fonctionnement silencieux pour une longévité élevée. La poignée-pistolet EASY!Force Advanced réduit à zéro la force de maintien tandis que la connexion rapide EASY!Lock, 5 fois plus rapide qu'un raccord vissé standard, réduit le temps de mise en route. Grâce au Servo Control, le réglage du débit d'eau et de la pression est possible directement sur la poignée-pistolet sans interrompre le travail. Facile d'entretien, l'HDS 6/14-4C est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Ce nettoyeur haute pression à eau chaude est équipé de sécurités multiples et notamment une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement qui déclenche l’arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C. Un espace de rangement est prévu pour les accessoires. Pour une mobilité optimale, l'HDS 6/14-4C dispose d'une poignée de transport et d'une pédale-levier pourbasculer la machine. Pour un plus grand confort d’utilisation, il dispose d’un panneau central avec bouton de commandes et affichage LED.