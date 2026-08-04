HDS 6/14-4 C
Le nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé HDS 6/14-4C est destiné aux utilisations soutenues les plus courantes. Equipé d'un moteur 4 pôles, il est idéal pour l'industrie, le transport, l'automobile et les collectivités.
Robustesse, ergonomie et simplicité d'utilisation : l'HDS 6/14-4C est un nettoyeur haute pression eau chaude compact monophasé équipé d'un moteur 4 pôles (1400 tr/min) refroidi par eau. Le mode eco!efficiency permet un un nettoyage efficace et économique à 60°C. La pompe axiale avec pistons en inox offre un fonctionnement silencieux pour une longévité élevée. La poignée-pistolet EASY!Force Advanced réduit à zéro la force de maintien tandis que la connexion rapide EASY!Lock, 5 fois plus rapide qu'un raccord vissé standard, réduit le temps de mise en route. Grâce au Servo Control, le réglage du débit d'eau et de la pression est possible directement sur la poignée-pistolet sans interrompre le travail. Facile d'entretien, l'HDS 6/14-4C est conçu pour une utilisation quotidienne dans des conditions difficiles. Ce nettoyeur haute pression à eau chaude est équipé de sécurités multiples et notamment une sonde de contrôle de la température des gaz d'échappement qui déclenche l’arrêt automatique de l'appareil, si elle excède 300°C. Un espace de rangement est prévu pour les accessoires. Pour une mobilité optimale, l'HDS 6/14-4C dispose d'une poignée de transport et d'une pédale-levier pourbasculer la machine. Pour un plus grand confort d’utilisation, il dispose d’un panneau central avec bouton de commandes et affichage LED.
Caractéristiques et avantages
Rentabilité
- Mode eco!efficiency : économique et écologique, même lors d'utilisation prolongée.
- Réduction de 20 % de la consommation de carburant et des émissions de CO2.
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
De nombreux accessoires avec connexion rapide EASY!Lock
- EASY!Force Advanced pour un travail sans fatigue et sans aucune force de maintien.
- Lance rotative en acier inox de 1050 mm.
- La power buse brevetée Kärcher offre jusqu'à 40 % de force d'impact supplémentaire par rapport aux buses classiques
Sécurité de fonctionnement
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe contre les impuretés contenues dans l'eau.
- Des soupapes de sécurité et des dispositifs de protection contre le manque d'eau et de carburant garantissent l'usage et la pérénnité de la machine.
Fiabilité
- Adoucisseur d'eau visant à protéger le serpentin de chauffe des dommages liés à la calcification.
- Le système d'amortissement (SDS) compense les vibrations et les pics de pression dans le système à haute pression.
De nombreux rangements intégrés pour les accessoires.
- Crochet de rangement pour le câble d'alimentation et le flexible HD.
- Rangement des buses intégré.
- Support de lance intégré pour faciliter le transport.
Dosage précis du détergent
- Dosage précis du détergent avec fonction de rinçage
- Large ouverture du réservoir avec goulotte de remplissage.
Facilité de déplacement
- Principe du"jogger" avec de grandes roues en caoutchouc et des roulettes pivotantes pour une maniabilité optimale.
- Système de basculement intégré pour un franchissement sans efforts des marches.
- Guidon pour un transport et une maniabilité facilités.
Commandes intuitives
- Utilisation simple et intuitive grâce au grand bouton de commande unique.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|280 - 560
|Pression de service (bar/MPa)
|30 - 140 / 3 - 14
|Pression maximum (bar)
|200
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|min. 80 - max. 155
|Puissance raccordée (kW)
|3,4
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|3,6
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|2,9
|Câble électrique (m)
|5
|Réservoir de combustible (l)
|15
|Poids (avec accessoires) (kg)
|121,4
|Poids avec emballage (kg)
|133,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1066 x 650 x 920
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Équipement
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Type de flexible haute pression: Longue durée de vie
- Système antibélier SDS
- Lance haute pression
- Réservoir à carburant / détergent incorporé
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HDS 6/14-4 C
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.