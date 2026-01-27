Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/11 U est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d’utilisation : Off / Froid / Chaud. Le réservoir à fuel facile d’accès, la crépine à détergents et l’espace de rangement garantissent une rapidité d’installation. Il dispose du brûleur haut rendement, assure une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. Il dispose d’une pompe axiale à 3 pistons et d’une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l’encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l’horizontale ou à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement. La poignée-pistolet EASY!Forcepermet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.