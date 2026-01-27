HDS 5/11 U
Le nettoyeur haute pression eau chaude monophasé HDS 5/11 U appartient à la gamme "Upright". Ce nettoyeur professionnel compact est idéal pour les utilisations les plus courantes.
Doté d’un bouton de commande unique, la manipulation du HDS 5/11 U est particulièrement simple grâce à 3 niveaux d’utilisation : Off / Froid / Chaud. Le réservoir à fuel facile d’accès, la crépine à détergents et l’espace de rangement garantissent une rapidité d’installation. Il dispose du brûleur haut rendement, assure une consommation réduite de mazout et diminue les émissions de gaz. Un capteur de température des gaz de combustion permet de déclencher l’arrêt automatique de l'appareil, si elle est trop élevée. Il dispose d’une pompe axiale à 3 pistons et d’une culasse en laiton. Son filtre fin à eau évite l’encrassement de la pompe. Son design vertical et ses grandes roues facilitent le transport à l’horizontale ou à la verticale tout en évitant les fuites. La poignée intégrée et l’aide au basculement lui permettent de franchir les obstacles facilement. La poignée-pistolet EASY!Forcepermet de réduire la force de recul à zéro et de diminuer les risques de troubles musculo-squelettiques, pour un plus grand confort. Elle est équipée d’une connexion EASY!Lock fiable et 5 fois plus rapide ainsi que d’une valve en céramique pour une durée de vie 5 fois plus longue.
Caractéristiques et avantages
Conception verticale innovanteFranchissement d'obstacles ou de marches sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Conception compacteFacile à ranger et à transporter Pompe et réservoir à carburant protégés contre les fuites pour un transport à l'horizontale sécurisé. Idéal pour les petits véhicules utilisatires
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Voltage (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|450
|Pression de service (bar/MPa)
|110 / 11
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance de raccordement (kW)
|2,2
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|2,4
|Réservoir de combustible (l)
|6,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|68,9
|Poids avec emballage (kg)
|77,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Lance: 840 mm
Équipement
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
