Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/13 U se distingue par sa conception Upright. Avec un design vertical et des dimensions compactes, la machine se transporte très facilement dans un break ou un véhicule utilitaire. Elle se déplace aisément grâce à son guidon et ses grandes roues, même sur terrain accidenté. Ses performances sont idéales pour des nettoyages occasionnels. D'un bon rapport qualité/prix, elle offre un excellent compromis aux professionnels souhaitant remplacer un nettoyeur haute pression à eau froide par un modèle à eau chaude. Ergonomique, le nettoyeur haute pression HDS 5/13 U dispose de la poignée-pistolet EASY!Force : pas d'effet de recul et une force de maintien réduite à zéro pour un confort de travail optimal. La connexion rapide EASY!Lock diminue le temps de préparation de la machine : c’est 5 fois plus rapide qu'un raccord traditionnel. Enfin, le rangement intégré des accessoires et du flexible sur la machine complète est un atout supplémentaire.au même moment toujours durable et robuste. Une opération et un rangement du tuyau et de la lance faciles complètent l'équipement étendu de la machine.