HDS 5/13 U
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/13 U séduit par ses performances et son rapport qualité/prix. Sa conception Upright garantit mobilitié et ergonomie.
Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/13 U se distingue par sa conception Upright. Avec un design vertical et des dimensions compactes, la machine se transporte très facilement dans un break ou un véhicule utilitaire. Elle se déplace aisément grâce à son guidon et ses grandes roues, même sur terrain accidenté. Ses performances sont idéales pour des nettoyages occasionnels. D'un bon rapport qualité/prix, elle offre un excellent compromis aux professionnels souhaitant remplacer un nettoyeur haute pression à eau froide par un modèle à eau chaude. Ergonomique, le nettoyeur haute pression HDS 5/13 U dispose de la poignée-pistolet EASY!Force : pas d'effet de recul et une force de maintien réduite à zéro pour un confort de travail optimal. La connexion rapide EASY!Lock diminue le temps de préparation de la machine : c’est 5 fois plus rapide qu'un raccord traditionnel. Enfin, le rangement intégré des accessoires et du flexible sur la machine complète est un atout supplémentaire.au même moment toujours durable et robuste. Une opération et un rangement du tuyau et de la lance faciles complètent l'équipement étendu de la machine.
Caractéristiques et avantages
Conception verticale innovanteFranchissement d'obstacles ou de marches sans efforts. Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Conception compacteFacile à ranger et à transporter Pompe et réservoir à carburant protégés contre les fuites pour un transport à l'horizontale sécurisé. Idéal pour les petits véhicules utilisatires
Options de rangement sécurisées pour accessoires
- Un rangement aisé et sûr du flexible haute pression.
- Assure une prise en main ergonomique.
- Des temps de préparation réduits.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Pression de service (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance raccordée (kW)
|2,6
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|3,1
|Réservoir de combustible (l)
|6,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|69
|Poids avec emballage (kg)
|77,2
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|618 x 618 x 994
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Lance: 840 mm
Équipement
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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