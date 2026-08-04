HDS 5/13 UX: le modèle d'entrée de la classe des nettoyeurs haute pression à eau chaude impressionne par son design sophistiqué et innovateur Upright. Ce type de design horizontal d'appareils cause un poids réduit et des dimensions très compactes. Cela rend cette machine très simple à transporter dans des breaks et – grâce aux grandes roues et à la poignée – très mobile sur du terrain accidenté. Les performances de nettoyage très efficaces sont garanties par la combinaison de la technologie de buse brevetée, le souffleur turbo et une efficacité de la pompe augmentée. Le pistolet EASY!Force utilise l’effet de recul de la haute pression, en réduisant ainsi la force de maintien pour l’opérateur jusqu’à zéro, tandis que le système de connexion rapide EASY!Lock permet de réduire considérablement la durée de la mise en route : c’est 5 fois plus vite que les systèmes de fils traditionnels, maisau même moment toujours durable et robuste. Une opération et un rangement du tuyau et de la lance faciles et un tambour-enrouleur intégré avec un tuyau haute pression de 15m complètent l'équipement étendu de la machine.