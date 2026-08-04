HDS 5/13 UX
Grâce à sa pression de travail de 130 bars et à son tambour-enrouleur intégré avec un tuyau de 15 m, ce nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 5/13 UX à un prix raisonnable impressionne par son nouveau design innovatif Upright.
HDS 5/13 UX: le modèle d'entrée de la classe des nettoyeurs haute pression à eau chaude impressionne par son design sophistiqué et innovateur Upright. Ce type de design horizontal d'appareils cause un poids réduit et des dimensions très compactes. Cela rend cette machine très simple à transporter dans des breaks et – grâce aux grandes roues et à la poignée – très mobile sur du terrain accidenté. Les performances de nettoyage très efficaces sont garanties par la combinaison de la technologie de buse brevetée, le souffleur turbo et une efficacité de la pompe augmentée. Le pistolet EASY!Force utilise l’effet de recul de la haute pression, en réduisant ainsi la force de maintien pour l’opérateur jusqu’à zéro, tandis que le système de connexion rapide EASY!Lock permet de réduire considérablement la durée de la mise en route : c’est 5 fois plus vite que les systèmes de fils traditionnels, maisau même moment toujours durable et robuste. Une opération et un rangement du tuyau et de la lance faciles et un tambour-enrouleur intégré avec un tuyau haute pression de 15m complètent l'équipement étendu de la machine.
Caractéristiques et avantages
Conception compacteFacile à ranger et à transporter Pompe et réservoir à carburant protégés contre les fuites pour un transport à l'horizontale sécurisé. Idéal pour les petits véhicules utilisatires
Filtre fin à eauUne protection efficace de la pompe haute pression contre l'encrassement. Aisément démontable de l'extérieur.
Enrouleur intégréUn rangement aisé et sûr du flexible haute pression. Assure une prise en main ergonomique. Des temps de préparation réduits.
Conception verticale innovante
- Franchissement d'obstacles ou de marches sans efforts.
- Des grandes roues pour des surfaces irrégulières.
Économies d'énergie et de temps : avec le pistolet haute pression EASY!Force et les attaches rapides EASY!Lock
- Enfin un travail sans fatigue grâce au pistolet haute pression EASY!Force.
- Connexions rapides EASY!Lock : durabilité et robustesse. 5 fois plus rapide qu'avec un raccord vissé.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|1
|Tension (V)
|230
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500
|Pression de service (bar/MPa)
|125 / 12,5
|Température (°C)
|max. 80
|Puissance raccordée (kW)
|2,6
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|3,1
|Réservoir de combustible (l)
|6,5
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|73,9
|Poids avec emballage (kg)
|83,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|618 x 1163 x 994
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Longueur du flexible haute pression: 15 m
- Lance: 840 mm
Équipement
- Tambour-enrouleur intégré pour flexible haute pression
- Arrêt de la pression
Domaines d'utilisation
- Nettoyage de véhicules
- Nettoyage d'équipements et de machines
- Nettoyage d'ateliers
- Nettoyage d'espaces extérieurs
- Nettoyage de stations-service
- Nettoyage de façades
- Nettoyage de piscines
- Nettoyage de terrains de sport
- Nettoyage durant les processus de production
- Nettoyage des sites de production
Accessoires
Détergents
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