HDS 13/35 De Tr1
Le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 13/35 De Tr1 fonctionne à 350 bar de pression. Mobile et autonome, il est idéal dans le secteur municipal, les chantiers de construction et l'industrie.
Le véritable atout de l'HDS 13/35 De Tr1 est sa mobilité. Ce nettoyeur haute pression à eau chaude génère des pressions de 350 bar, fonctionne indépendamment de toute source d'alimentation et est donc totalement flexible en termes d'application - par exemple sur les chantiers de construction. Cet HDS Trailer, librement configurable, séduit grâce à sa fiabilité, son efficacité, sa facilité d'entretien et son confort d'utilisation.
Caractéristiques et avantages
Efficacité maximaleTechnologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace. La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l’eau chaude permet d’économiser jusqu’à 14 % de carburant. Fonctionnement écologique et coûts d’exploitation plus faibles grâce au mode eco!efficiency de Kärcher.
Utilisation simplifiéeEASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central. 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides. Rangement spacieux : l’équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
AutonomeGrand réservoir de 500 litres pour des tâches de nettoyage allant jusqu’à 30 minutes à pleine puissance. Réservoir à gazole de 100 litres, idéal pour les longs travaux. Les puissants moteurs diesel Yanmar permettent un fonctionnement autonome sans source d'alimentation externe.
Très flexible
- Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
- Les versions Skid (sur châssis) et Cab (en armoire) sont disponibles pour des usages différents : mobile ou stationnaire.
Facile d'entretien
- Un grand capot permet d'accéder plus facilement aux composants internes.
- Logiciel de service sophistiqué pour le diagnostic rapide des défauts lors de la maintenance.
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
Fiabilité
- Comprend: système d'adoucissement de l'eau pour protéger le brûleur contre la calcification.
- De nombreuses fonctions de sécurité protègent la remorque HDS contre les dommages en cas d'erreur.
- Mode de protection intégré contre le gel pour protéger les composants des températures extérieures froides.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW/PS)
|19 / 26
|Débit d'eau (l/h)
|650 - 1300
|Pression (bar/MPa)
|100 - 350 / 10 - 35
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|9,3
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Industrie
- Flexible haute pression: 30 m
- Lance: 700 mm
- Power buse
Équipement
- Réglage de la pression sur la régulation de vitesse
Domaines d'utilisation
- Collectivités : nettoyage des espaces publics et voies de circulation, enlèvement des graffitis et chewing gums.
- Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
- Nettoyage industriel : enlèvement de la peinture et des revêtements, nettoyage des machines, pièces et équipements.
Composants configurables
