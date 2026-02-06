Le véritable atout de l'HDS 13/35 De Tr1 est sa mobilité. Ce nettoyeur haute pression à eau chaude génère des pressions de 350 bar, fonctionne indépendamment de toute source d'alimentation et est donc totalement flexible en termes d'application - par exemple sur les chantiers de construction. Cet HDS Trailer, librement configurable, séduit grâce à sa fiabilité, son efficacité, sa facilité d'entretien et son confort d'utilisation.