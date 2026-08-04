HDS 17/20 De Tr1
Autonome et mobile, le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 17/20 De Tr1 fonctionne sans source d'énergie à des pressions de 200 bar. Très efficace, cet HDS Trailer est approprié pour les collectivités, l'industrie et le bâtiment.
Grâce à son puissant moteur diesel, le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 17/20 De Tr1 offre une pression de 200 bar et des résultats de nettoyage impeccables, même sans électricité. Il excelle dans le nettoyage des sites de construction, industriels ou municipaux. Mobile et flexible, cet HDS Trailer impressionne également par son efficacité exemplaire, tout en étant simple d'entretien et d'utilisation. La machine peut être configurée selon les besoins et peut donc être parfaitement adaptée à des demandes individuelles.
Caractéristiques et avantages
Rendement maximalTechnologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace. La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l’eau chaude permet d’économiser jusqu’à 14 % de carburant. Fonctionnement écologique et coûts d’exploitation plus faibles grâce au mode eco!efficiency de Kärcher.
Utilisation facileEASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central. 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides. Rangement spacieux : l’équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
AutonomeGrand réservoir de 500 litres pour des tâches de nettoyage allant jusqu’à 30 minutes à pleine puissance. Réservoir à gazole de 100 litres, idéal pour les longs travaux. Le puissant moteur diesel Yanmar permet à la machine d'être utilisée indépendamment de toute source d'alimentation.
Très flexible
- Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
- Les versions Skid (sur châssis sans capot) et Cab (sur châssis avec capot) sont disponibles, par exemple, pour le transport sur les plates-formes de chargement des poids-lourds.
- Un grand capot permet d'accéder plus facilement aux composants internes.
Facile d'entretien
- Logiciel de service sophistiqué pour le diagnostic rapide des défauts lors de la maintenance.
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Comprend: système d'adoucissement de l'eau pour protéger le brûleur contre la calcification.
Fiabilité
- De nombreuses fonctions de sécurité protègent la remorque HDS contre les dommages en cas d'erreur.
- Mode de protection intégré contre le gel pour protéger les composants des températures extérieures froides.
- Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace.
Spécifications
Données techniques
|Type d'entraînement
|Diesel
|Constructeur du moteur
|Yanmar
|Puissance du moteur (kW/PS)
|19 / 26
|Débit d'eau (l/h)
|900 - 1700
|Pression (bar/MPa)
|60 - 200 / 6 - 20
|Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h)
|9,7
|Poids (avec accessoires) (kg)
|945
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|3646 x 1747 x 1735
Inclus dans la livraison
- Poignée-pistolet: Poignée EASY!Force Advanced
- Flexible haute pression: 40 m
- Lance: 1050 mm
- Power buse
- Servo control
Videos
Domaines d'utilisation
- Collectivités : nettoyage des espaces publics et voies de circulation, enlèvement des graffitis et chewing gums.
- Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
- Nettoyage industriel : enlèvement de la peinture et des revêtements, nettoyage des machines, pièces et équipements.
Composants configurables
Composants configurables