Grâce à son puissant moteur diesel, le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 17/20 De Tr1 offre une pression de 200 bar et des résultats de nettoyage impeccables, même sans électricité. Il excelle dans le nettoyage des sites de construction, industriels ou municipaux. Mobile et flexible, cet HDS Trailer impressionne également par son efficacité exemplaire, tout en étant simple d'entretien et d'utilisation. La machine peut être configurée selon les besoins et peut donc être parfaitement adaptée à des demandes individuelles.