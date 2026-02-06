HDS 9/50 De Tr1

Le nettoyeur haute pression à eau chaude HDS 9/50 De Tr1 fonctionne à 500 bar de pression. Très efficace, il est idéal pour les chantiers de construction, l'industrie ou dans les collectivités.

Le nettoyeur haute pression sur remorque HDS 9/50 De Tr1 génère 500 bar de pression et offre un degré élevé de mobilité. Grâce à son puissant moteur diesel, la machine fonctionne de manière totalement indépendante des sources d'énergie. Simple et facile à utiliser, elle séduit pas son efficacité et est entièrement configurable.

Caractéristiques et avantages
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1: Efficacité maximale
Efficacité maximale
Technologie de brûleur éprouvée et extrêmement efficace. La récupération de la chaleur générée par le moteur pendant le fonctionnement à l’eau chaude permet d’économiser jusqu’à 14 % de carburant. Fonctionnement écologique et coûts d’exploitation plus faibles grâce au mode eco!efficiency de Kärcher.
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1: Utilisation simplifiée
Utilisation simplifiée
EASY-Operation : utilisation de la remorque grâce à un panneau de commande central. 2 tambours-enrouleurs situés sur l'arrière permettent un montage et un démontage rapides. Rangement spacieux : l’équipement de protection, les accessoires et les détergents sont toujours bien rangés et restent à portée de main.
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1: Autonome
Autonome
Grand réservoir de 500 litres pour des tâches de nettoyage allant jusqu’à 30 minutes à pleine puissance. Réservoir à gazole de 100 litres, idéal pour les longs travaux. Le puissant moteur diesel Yanmar permet à la machine d'être utilisée indépendamment de toute source d'alimentation.
Très flexible
  • Les différentes possibilités de configuration permettent de personnaliser la remorque précisément selon des besoins spécifiques.
  • Les versions Skid (sur châssis sans capot) et Cab (sur châssis avec capot) sont disponibles, par exemple, pour le transport sur les plates-formes de chargement des poids-lourds.
Facile d'entretien
  • Un grand capot permet d'accéder plus facilement aux composants internes.
  • Logiciel de service sophistiqué pour le diagnostic rapide des défauts lors de la maintenance.
  • Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
Fiabilité
  • Comprend: système d'adoucissement de l'eau pour protéger le brûleur contre la calcification.
  • De nombreuses fonctions de sécurité protègent la remorque HDS contre les dommages en cas d'erreur.
  • Mode de protection intégré contre le gel pour protéger les composants des températures extérieures froides.
Spécifications

Données techniques

Type d'entraînement Diesel
Constructeur du moteur Yanmar
Puissance du moteur (kW/PS) 19 / 26
Débit d'eau (l/h) 500 - 900
Pression (bar/MPa) 150 - 500 / 15 - 50
Consommation de fioul de la chaudière en mode eco!efficiency (kg/h) 7,5
Dimensions (L × l × H) (mm) 3646 x 1747 x 1735

Inclus dans la livraison

  • Poignée-pistolet: Industrie
  • Flexible haute pression: 30 m
  • Lance: 700 mm
  • Power buse

Équipement

  • Réglage de la pression sur la régulation de vitesse
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1
Nettoyeur haute pression sur remorque HDS HDS 9/50 De Tr1
Domaines d'utilisation
  • Collectivités : nettoyage des espaces publics et voies de circulation, enlèvement des graffitis et chewing gums.
  • Bâtiment : nettoyage des machines de construction, échafaudages, équipements.
  • Nettoyage industriel : enlèvement de la peinture et des revêtements, nettoyage des machines, pièces et équipements.
Accessoires
Détergents