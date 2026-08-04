HD 10/21-4 S ST Classic
Très simple à installer grâce à son concept Plug and Play, le nettoyeur haute pression à eau froide HD 10/21-4 S St. Classic est performant et robuste pour une utilisation prolongée et quotidienne.
Le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 10/21-4 S St. Classic associe facilité de montage, robustesse et performance. Son concept Plug and Play rend le montage simple et rapide. Doté d’un solide cadre en acier, il convient parfaitement aux environnements difficiles. Sa pompe à vilebrequin en laiton est robuste et dispose de pistons à revêtement céramique. Il est équipé d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau afin d’assurer une utilisation longue durée de l’appareil. Pour protéger le nettoyeur haute pression contre les particules dans l’eau, un filtre à eau est intégré. Sa forte puissance de travail est réglable directement sur la pompe afin de s’adapter à l’environnement de nettoyage. Equipé d’une poignée pistolet haute pression Classic, le HD 10/21-4 S St. Classic dispose de la connexion EASY!Lock qui permet une fixation et un retrait 5 fois plus rapide qu’un filetage classique apportant ainsi rapidité de mise en œuvre et simplicité. Cet appareil est conçu pour donner accès rapidement et facilement à l’ensemble des composants essentiels de la machine.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Conception stationnaire robusteUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Robuste châssis en acier tubulaire qui protège tous les composants. Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile à utiliser
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Pour des performances élevées et de faibles coûts de maintenance.
- Conçu pour durer, extrêmement fiable.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- Fonctionnement simple.
Très flexible
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Gamme étendue d'accessoires pour toutes les applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 210
|Pression maximum (bar)
|270
|Puissance raccordée (kW)
|8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|050
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|50,2
|Poids avec emballage (kg)
|55,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
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