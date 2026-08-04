Le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 10/21-4 S St. Classic associe facilité de montage, robustesse et performance. Son concept Plug and Play rend le montage simple et rapide. Doté d’un solide cadre en acier, il convient parfaitement aux environnements difficiles. Sa pompe à vilebrequin en laiton est robuste et dispose de pistons à revêtement céramique. Il est équipé d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau afin d’assurer une utilisation longue durée de l’appareil. Pour protéger le nettoyeur haute pression contre les particules dans l’eau, un filtre à eau est intégré. Sa forte puissance de travail est réglable directement sur la pompe afin de s’adapter à l’environnement de nettoyage. Equipé d’une poignée pistolet haute pression Classic, le HD 10/21-4 S St. Classic dispose de la connexion EASY!Lock qui permet une fixation et un retrait 5 fois plus rapide qu’un filetage classique apportant ainsi rapidité de mise en œuvre et simplicité. Cet appareil est conçu pour donner accès rapidement et facilement à l’ensemble des composants essentiels de la machine.