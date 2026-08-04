Le nettoyeur haute pression à eau froide triphasé HD 10/25-4 S St Classic vous permettra d’obtenir un résultat de nettoyage parfait grâce à sa forte puissance de travail. Sa pompe à vilebrequin en laiton, équipée de pistons à revêtement en céramique, offre robustesse et longévité. Il est doté d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par air et eau et est conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Son installation est simple et rapide grâce au concept Plug and Play. De plus, il est entièrement protégé par un cadre en acier robuste. Son indicateur de niveau d’huile ainsi que l’accès rapide aux composants de la machine facilitent la maintenance. Ce nettoyeur haute pression dispose de la poignée pistolet haute pression Classic. La puissance de nettoyage peut être adaptée grâce à son réglage directement sur la pompe. La conception simple de cet appareil rend son utilisation intuitive et rapide. La connexion EASY!Lock permet un vissage et dévissage 5 fois plus rapide qu’un filetage classique et apportera du gain temps dans la mise en place et le retrait d’accessoires. Son filtre à eau intégré protège la pompe haute pression des particules présentes dans l’eaumême dans l’utilisation d’une source d’eau alternative.