HD 10/25-4 S ST Classic
Montage Plug and Play, utilisation et maintenance faciles : le nettoyeur haute pression à eau froide stationnaire HD 10/25-4 S St Classic est robuste et offre un résultat de nettoyage optimal grâce à sa forte puissance de travail.
Le nettoyeur haute pression à eau froide triphasé HD 10/25-4 S St Classic vous permettra d’obtenir un résultat de nettoyage parfait grâce à sa forte puissance de travail. Sa pompe à vilebrequin en laiton, équipée de pistons à revêtement en céramique, offre robustesse et longévité. Il est doté d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par air et eau et est conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Son installation est simple et rapide grâce au concept Plug and Play. De plus, il est entièrement protégé par un cadre en acier robuste. Son indicateur de niveau d’huile ainsi que l’accès rapide aux composants de la machine facilitent la maintenance. Ce nettoyeur haute pression dispose de la poignée pistolet haute pression Classic. La puissance de nettoyage peut être adaptée grâce à son réglage directement sur la pompe. La conception simple de cet appareil rend son utilisation intuitive et rapide. La connexion EASY!Lock permet un vissage et dévissage 5 fois plus rapide qu’un filetage classique et apportera du gain temps dans la mise en place et le retrait d’accessoires. Son filtre à eau intégré protège la pompe haute pression des particules présentes dans l’eaumême dans l’utilisation d’une source d’eau alternative.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Conception stationnaire robusteUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Robuste châssis en acier tubulaire qui protège tous les composants. Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile à utiliser
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Conçu pour durer, extrêmement fiable.
- Pour des performances élevées et de faibles coûts de maintenance.
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- Fonctionnement simple.
Très flexible
- Gamme étendue d'accessoires pour toutes les applications.
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|60 - 250
|Pression maximum (bar)
|310
|Puissance raccordée (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|045
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|48,4
|Poids avec emballage (kg)
|54,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
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