Particulièrement facile et rapide à monter grâce au concept Plug and Play, le HD 13/18-4 S St Classic est fiable et robuste grâce à sa pompe en laiton, dotée de pistons à revêtement en céramique. Son cadre en acier est solide et protège parfaitement le nettoyeur haute pression. Tous les composants essentiels sont aisément accessibles, facilitant ainsi l'entretien de l’appareil. Il est doté d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par air et eau conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Ce nettoyeur haute pression est livré avec la poignée pistolet haute pression Classic. Un filtre à eau intégré protège la pompe haute pression de manière fiable contre des impuretés présentes dans l’eau, pour une durée de vie accrue. La pression peut être réglée directement sur la pompe en fonction des besoins spécifiques de nettoyage. Son filtre à eau intégré, protège le nettoyeur haute pression des impuretés et particules contenues dans l’eau. De plus, il est équipé de la connexion EASY!Lock, qui permet une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu’une connexion classique, offrant gain de temps et praticité.