HD 13/18-4 S ST Classic
Nettoyeur haute pression à eau froide, le HD 13/18-4 S St Classic a été développé sur le concept Plug and Play pour un montage rapide et simple. Il est destiné aux travaux les plus exigeants grâce à sa conception robuste pour une utilisation longue durée.
Particulièrement facile et rapide à monter grâce au concept Plug and Play, le HD 13/18-4 S St Classic est fiable et robuste grâce à sa pompe en laiton, dotée de pistons à revêtement en céramique. Son cadre en acier est solide et protège parfaitement le nettoyeur haute pression. Tous les composants essentiels sont aisément accessibles, facilitant ainsi l'entretien de l’appareil. Il est doté d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation refroidi par air et eau conçu pour une utilisation quotidienne et intensive. Ce nettoyeur haute pression est livré avec la poignée pistolet haute pression Classic. Un filtre à eau intégré protège la pompe haute pression de manière fiable contre des impuretés présentes dans l’eau, pour une durée de vie accrue. La pression peut être réglée directement sur la pompe en fonction des besoins spécifiques de nettoyage. Son filtre à eau intégré, protège le nettoyeur haute pression des impuretés et particules contenues dans l’eau. De plus, il est équipé de la connexion EASY!Lock, qui permet une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu’une connexion classique, offrant gain de temps et praticité.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Conception stationnaire robusteUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Robuste châssis en acier tubulaire qui protège tous les composants. Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile à utiliser
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Conçu pour durer, extrêmement fiable.
- Pour des performances élevées et de faibles coûts de maintenance.
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- Fonctionnement simple.
Très flexible
- Gamme étendue d'accessoires pour toutes les applications.
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|700 - 1300
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 180
|Pression maximum (bar)
|240
|Puissance raccordée (kW)
|8,8
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|072
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|48,4
|Poids avec emballage (kg)
|54,1
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessionnaires automobiles, les sociétés de location de voitures et les stations-service.
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
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