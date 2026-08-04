HD 17/15-4 S Classic
Performance et robustesse caractérisent le nettoyeur haute pression triphasé HD 17/15-4 S Classic. Conçu pour des utilisations journalières intensives, il nettoiera les supports les plus encrassés.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 17/15-4 S Classic est fiable et robuste. La pompe haute pression en laiton est équipée de pistons à revêtement céramique, garantit la longévité de l’appareil. Doté d'un solide cadre en acier, ce nettoyeur haute pression fait preuve de robustesse même dans les environnements difficiles. Son moteur 4 pôles, à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau est parfaitement adapté aux utilisations journalières et prolongées. Son filtre à eau intégré, protège le nettoyeur haute pression des impuretés et particules. Le HD 17/15-4 S Classic dispose d’une forte puissance de travail pour retirer les salissures les plus tenaces. Il est équipé d’un réglage du débit et de la pression à la pompe pour s’adapter à l’environnement de nettoyage. Ce nettoyeur haute pression est livré avec le pistolet haute pression Classic et dispose de la connexion EASY!Lock, offrant un gain de temps et de praticité avec une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu'une connexion classique. Sa conception simple facilite l’utilisation ainsi que l’entretien du nettoyeur haute pression grâce à un accès facile aux composants essentiels de la machine.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et jusqu'à 60 °C de température de l'eau.
Cadre en acier robuste avec grandes roues pour une maniabilité maximaleProtège la machine même dans des conditions difficiles. Simple et pratique à transporter. Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile et intuitif à utiliser.
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau
- Longue durée de vie et frais de maintenance réduits.
- Combinaison parfaite des systèmes de refroidissement par air et par eau assurant un refroidissement efficace même en cas de fluctuations des températures ambiantes et des températures de l'eau.
- Design compacte pour un maximum de maniabilité.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|1000 - 1700
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|60 - 150
|Pression maximum (bar/MPa)
|210 / 21
|Puissance raccordée (kW)
|9
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|73
|Poids avec emballage (kg)
|80,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 637 x 1060
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Videos
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage des revêtements et coffrages en béton dans le secteur de la construction
- Nettoyage de machines et d'équipements sur les chantiers, tels que les bétonnières, les échafaudages, les chargeurs sur roues, les pelleteuses ou les pompes à béton
- Nettoyage des machines dans l'industrie, comme dans les ateliers de peinture, la production alimentaire ou l'industrie manufacturière.
- le nettoyage de véhicules dans le secteur des transports, tels que les camions, les bateaux, les avions ou les bus
- Nettoyage des espaces municipaux tels que les places publiques, les allées, les fontaines ou les parkings.
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HD 17/15-4 S Classic
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.