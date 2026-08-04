Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 17/15-4 S Classic est fiable et robuste. La pompe haute pression en laiton est équipée de pistons à revêtement céramique, garantit la longévité de l’appareil. Doté d'un solide cadre en acier, ce nettoyeur haute pression fait preuve de robustesse même dans les environnements difficiles. Son moteur 4 pôles, à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau est parfaitement adapté aux utilisations journalières et prolongées. Son filtre à eau intégré, protège le nettoyeur haute pression des impuretés et particules. Le HD 17/15-4 S Classic dispose d’une forte puissance de travail pour retirer les salissures les plus tenaces. Il est équipé d’un réglage du débit et de la pression à la pompe pour s’adapter à l’environnement de nettoyage. Ce nettoyeur haute pression est livré avec le pistolet haute pression Classic et dispose de la connexion EASY!Lock, offrant un gain de temps et de praticité avec une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu'une connexion classique. Sa conception simple facilite l’utilisation ainsi que l’entretien du nettoyeur haute pression grâce à un accès facile aux composants essentiels de la machine.