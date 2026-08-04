Robuste, efficace, très facile à utiliser et adapté aux utilisations dans des conditions difficiles : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 17/15-4 S St Classic dispose forte puissance de travail grâce à sa pompe à vilebrequin facile à régler, munie d'une culasse en laiton et de pistons à revêtement en céramique. Conçu pour une utilisation journalière et longue durée, le moteur 4 pôles, à faible vitesse de rotation, est refroidi par air et eau. La pompe est, en outre, efficacement protégée contre les impuretés par un filtre à eau intégré et facile à nettoyer. Le HD 17/15-4 S St Classic est équipé d’une poignée pistolet haute pression Classic. 5 fois plus rapide qu’un filetage classique, la connexion EASY!Lock apportera du gain temps dans la mise en place et le retrait d’accessoires. L’entretien du nettoyeur haute pression s'effectue rapidement grâce à son indicateur de niveau d’huile et sa conception simple facilitant l’accès aux composants de la machine. Le montage Plug and Play est rapide et facile. Le cadre en acier est robuste et convient aux environnements difficiles.