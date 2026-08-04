HD 17/15-4 S ST Classic
Performant et robuste le nettoyeur haute pression HD 17/15-4 S St Classic s’installe rapidement et facilement grâce à son concept Plug and Play. Il est destiné aux utilisations intensives.
Robuste, efficace, très facile à utiliser et adapté aux utilisations dans des conditions difficiles : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 17/15-4 S St Classic dispose forte puissance de travail grâce à sa pompe à vilebrequin facile à régler, munie d'une culasse en laiton et de pistons à revêtement en céramique. Conçu pour une utilisation journalière et longue durée, le moteur 4 pôles, à faible vitesse de rotation, est refroidi par air et eau. La pompe est, en outre, efficacement protégée contre les impuretés par un filtre à eau intégré et facile à nettoyer. Le HD 17/15-4 S St Classic est équipé d’une poignée pistolet haute pression Classic. 5 fois plus rapide qu’un filetage classique, la connexion EASY!Lock apportera du gain temps dans la mise en place et le retrait d’accessoires. L’entretien du nettoyeur haute pression s'effectue rapidement grâce à son indicateur de niveau d’huile et sa conception simple facilitant l’accès aux composants de la machine. Le montage Plug and Play est rapide et facile. Le cadre en acier est robuste et convient aux environnements difficiles.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Conception stationnaire robusteUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Robuste châssis en acier tubulaire qui protège tous les composants. Possibilités de rangement intégré pour les accessoires.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockMontage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Accessoires robustes et durables. Facile à utiliser
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
- Conçu pour durer, extrêmement fiable.
- Pour des performances élevées et de faibles coûts de maintenance.
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
- Fonctionnement simple.
Très flexible
- Gamme étendue d'accessoires pour toutes les applications.
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|1000 - 1700
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|100 - 150
|Pression maximum (bar)
|210
|Puissance raccordée (kW)
|9
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|110
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|61
|Poids avec emballage (kg)
|66,7
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 10, 250 bar
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
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