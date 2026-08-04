HD 9/20-4 S ST Classic
Aussi robuste que puissant lorsqu'il s'agit de nettoyer : le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S St Classic est adapté pour le retrait des salissures les plus tenaces. Le montage, Plug and Play est très simple et se fait rapidement.
Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S St Classic vous permettra d’obtenir un résultat de nettoyage parfait grâce à sa forte puissance de travail. Il est équipé d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau. Il est prévu pour une utilisation journalière et intensive. Son cadre en acier est solide et protège parfaitement le nettoyeur haute pression. La pompe à vilebrequin en laiton, munie de pistons à revêtement en céramique, est parfaitement adaptée aux utilisations intensives. La pression peut être réglée directement sur la pompe en fonction des besoins spécifiques de nettoyage. De plus, il est équipé de la connexion EASY!Lock, qui permet une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu’une connexion classique, associant gain de temps et praticité. Ce nettoyeur haute pression est livré avec la poignée pistolet haute pression Classic. Un filtre à eau intégré protège la pompe haute pression de manière fiable contre des impuretés présentes dans l’eau. Le HD 9/20-4 S St Classic est facile et rapide à monter grâce au concept Plug and Play. La maintenance est simple en raison de la facilité d’accès aux composants essentiels du nettoyeur haute pression.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin puissante et robuste avec culasse en laiton et pistons avec revêtement en céramiquePuissance et efficacité élevées. Longue durée de vie et frais de maintenance réduits. Avec fonction d'aspiration et température de l'eau jusqu'à 60 °C.
Conception stationnaire robusteUn châssis tubulaire en acier robuste protège l’appareil de manière sûre contre les dommages. Appareil durable, robuste et par conséquent très rentable. Le châssis robuste offre une protection continue pour un usage intensif.
Accessoires Classic avec raccords EASY!LockAccessoires robustes et durables. Montage et démontage rapides, ainsi que remplacement facile des accessoires. Facile à utiliser
Design facilitant l'accès aux composants du nettoyeur haute pression
- Grand filtre à eau pour protéger la pompe.
- La pression et la quantité d'eau se règlent directement sur la pompe.
- Le niveau de remplissage et la qualité de l'huile peuvent être facilement vérifiés à l'aide du verre de contrôle et de la jauge de niveau.
Moteur 4 pôles à faible vitesse avec système de refroidissement air-eau, pompe robuste avec pistons en acier inoxydable et culasse en laiton
- Combinaison parfaite des systèmes de refroidissement par air et par eau assurant un refroidissement efficace même en cas de fluctuations des températures ambiantes et des températures de l'eau.
- Conçu pour durer, extrêmement fiable.
- Composants de haute qualité Kärcher garantissent une longue durée de vie.
Utilisation intuitive et entretien simple
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
- Fonctionnement simple.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.
Très flexible
- La vaste gamme d'accessoires offre des solutions de nettoyage ergonomiques et économiques pour de nombreuses applications.
- Gamme étendue d'accessoires pour toutes les applications.
- Installation simple et rapide
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|376 - 424
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|450 - 900
|Température d'alimentation (°C)
|60
|Pression de service (bar)
|50 - 200
|Pression maximum (bar)
|260
|Puissance raccordée (kW)
|7
|Câble électrique (m)
|5
|Taille de buse
|047
|Arrivée d'eau
|1″
|Couleur
|Anthracite
|Poids (avec accessoires) (kg)
|49,7
|Poids avec emballage (kg)
|55,4
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|720 x 522 x 418
Inclus dans la livraison
- Longueur du flexible haute pression: 10 m
- Caractéristiques du flexible haute pression: DN 8, 315 bar
- Lance: 840 mm
- Power buse
Équipement
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur 4 pôles triphasé, avec refroidissement par air et par eau
- Arrêt de la pression
- Filtre fin intégré pour l'eau
- Indicateur de niveau d'huile
- Entrée d'eau en laiton
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des étables dans l'agriculture
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Nettoyage à haute pression de machines et d'équipments dans la construction, l'agriculture et les collectivités
- Pour le nettoyage des ateliers de production, entrepôts et bâtiments logistiques ainsi que des aires de chargement
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Industrie
- Agriculture
Accessoires
Détergents
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