Le nettoyeur haute pression à eau froide HD 9/20-4 S St Classic vous permettra d’obtenir un résultat de nettoyage parfait grâce à sa forte puissance de travail. Il est équipé d’un moteur 4 pôles à faible vitesse de rotation, refroidi par air et eau. Il est prévu pour une utilisation journalière et intensive. Son cadre en acier est solide et protège parfaitement le nettoyeur haute pression. La pompe à vilebrequin en laiton, munie de pistons à revêtement en céramique, est parfaitement adaptée aux utilisations intensives. La pression peut être réglée directement sur la pompe en fonction des besoins spécifiques de nettoyage. De plus, il est équipé de la connexion EASY!Lock, qui permet une fixation et un retrait cinq fois plus rapide qu’une connexion classique, associant gain de temps et praticité. Ce nettoyeur haute pression est livré avec la poignée pistolet haute pression Classic. Un filtre à eau intégré protège la pompe haute pression de manière fiable contre des impuretés présentes dans l’eau. Le HD 9/20-4 S St Classic est facile et rapide à monter grâce au concept Plug and Play. La maintenance est simple en raison de la facilité d’accès aux composants essentiels du nettoyeur haute pression.