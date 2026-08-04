HDS 10/21-4 St EU-I
Nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude HDS 10/21-4 St avec brûleur fioul et pompe de 1000 l/h à 210 bar.
L'HDS 10/21-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude équipé d'un brûleur fioul qui apporte un plus en matière de haute pression : 210 bar pour venir à bout des salissures les plus tenaces. Le moteur électrique triphasé à 4 pôles mobilise une puissance importante pour les utilisations continues exigeantes. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton fournit jusqu'à 1 000 litres d'eau par heure. Le bac tampon intègre une protection contre l'entartrage et un filtre à eau pour la protection de la pompe. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation est garantie par la surveillance électronique du brûleur et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les opérations d'entretien et de maintenance sont faciles. Une multitude d'accessoires disponibles permet de compléter l'HDS 10/21-4 St comme par exemple un manomètre et un compteur horaire, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.pteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.
Caractéristiques et avantages
Pompe à vilebrequin hautes performances
- Robuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie.
- Particulièrement robuste et durable.
- Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)
- Moteur à refroidissement par eau, garantissant des performances élevées et une longue durée de vie.
- Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue.
- Pour des performances élevées et de faibles coûts de maintenance.
Technologie de brûleur efficace
- Brûleur fioul hautes performances avec serpentin vertical et allumage continu sans déflagration.
- Avec la technologie Kärcher éprouvée et efficace du brûleur pour une faible consommation de carburant.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Coupure en cas de surtension ou de sous-tension.
Équipement haut de gamme
- Bac tampon / Réservoir de stockage d'eau avec vanne flotteur, protection contre l'entartrage et sécurité manque d'eau pour protèger le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Le châssis et l'habillage sont en acier peint poudré pour une longue durée de vie.
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
Utilisation facile et confortable
- Un bouton de commande unique, pour toutes les fonctions. L'utilisation des programmes ne nécessite pas de formation spécifique, il est facile à comprendre et à utiliser.
- Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps.
- Particulièrement facile à utiliser grâce à des symboles explicites. Ne requiert aucune formation longue.
Grand filtre fin à eau transparent
- Grand filtre fin à eau, facile d'accès, pour protéger la pompe contre les particules de saleté présentes dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Accès confortable, nettoyage facile
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Le bouton de réglage permet de doser les détergents avec précision selon le degré d'encrassement.
- Pour un dosage précis et continu du détergent
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Très flexible
- En option, l'appareil peut être commandé à l'aide d'une télécommande.
- Pour chaque objectif et chaque tâche de nettoyage, Kärcher propose les accessoires adaptés issus de sa vaste gamme de solutions destinées aux nettoyeurs haute pression.
- Un compteur horaire et un manomètre ainsi qu'une décompression automatique pour la protection des accessoires et des tuyauteries sont disponibles en option.
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Tension (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|500 - 1000
|Pression de service (bar)
|210
|Pression maximum (bar)
|235
|Température (eau d’alimentation à 12 °C) (°C)
|max. 80
|Température d'alimentation (°C)
|max. 30
|Puissance raccordée (kW)
|8
|Consommation de fioul à puissance maximale (kg/h)
|6,5
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection électrique (A)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|160
|Poids avec emballage (kg)
|170
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Pré-équipé pour Servo Control
- Pré-équipé pour pilotage à distance par télécommande
- Power buse
- Fonction détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Indicateur de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage de détergent (RM1)
- Sécurité manque d'eau
- Grand filtre fin à eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Châssis et habillage: Acier peint poudré
Domaines d'utilisation
- Pour le nettoyage des machines et des véhicules
- Pour les tâches de nettoyage dans les industries agroalimentaire et chimique
- Idéal pour une large gamme d'applications dans les secteurs du transport et de la logistique
- Agriculture
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Pour les ateliers de production, les entrepôts de marchandises et logistiques, l'industrie sidérurgique
- Utilisation polyvalente en milieu industriel comme par exemple pour le nettoyage des équipements de production
- Secteur publique
- Idéal pour les concessions automobiles, les agences de location de véhicules et les stations-services
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
Accessoires
Détergents
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