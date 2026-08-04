L'HDS 10/21-4 St est un nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude équipé d'un brûleur fioul qui apporte un plus en matière de haute pression : 210 bar pour venir à bout des salissures les plus tenaces. Le moteur électrique triphasé à 4 pôles mobilise une puissance importante pour les utilisations continues exigeantes. La pompe à vilebrequin robuste avec culasse en laiton fournit jusqu'à 1 000 litres d'eau par heure. Le bac tampon intègre une protection contre l'entartrage et un filtre à eau pour la protection de la pompe. Le détergent est aspiré puis dosé avec précision par le biais d'une vanne. Lorsque le réservoir de détergent est vide, un indicateur le signale. Une sécurité de l'exploitation est garantie par la surveillance électronique du brûleur et de l'ensemble des composants techniques. Un bouton rotatif intuitif ou une télécommande disponible en option facilitent l'utilisation ; les opérations d'entretien et de maintenance sont faciles. Une multitude d'accessoires disponibles permet de compléter l'HDS 10/21-4 St comme par exemple un manomètre et un compteur horaire, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.pteur d'heures, un deuxième dosage de détergent ainsi qu'un système de décompression.