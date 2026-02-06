HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
Nettoyeur haute pression stationnaire à eau chaude HDS 10/21-4 St Gas : 210 bar / 1000 l/h, robustesse, longévité et facilité d'utilisation pour une utilisation continue.
Avec une pression de 210 bar et un débit de 1 000 l/h, cette machine HDS stationnaire à eau chaude, dotée d'un brûleur à gaz, est idéale pour une utilisation continue dans l'industrie et l'agriculture. La pompe à vilebrequin possède une culasse en laiton, le châssis et l'habillage sont en acier peint poudré. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Le nettoyeur haute pression comprend un bac tammpon intégré avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un moteur électrique triphasé à 4 pôles avec refroidissement à eau. Le détergent est aspiré via une vanne de dosage et lorsque le réservoir est vide, un indicateur le signale. À l'aide du bouton rotatif, l'utilisation de l'appareil s'avère particulièrement facile. L'installation et la maintenance sont aussi conviviales tandis que la surveillance électronique garantit une sécurité élevée de l'exploitation. La machine peut être complétée d'options et d'accessoires qui peuvent être sélectionnés individuellement pour chaque projet et chaque poste de travail. Par exemple : manomètre, compteur horaires, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique, diverses télécommandes.
Caractéristiques et avantages
Utilisation simple et intuitiveUn bouton rotatif de marche unique pour toutes les fonctionnalités garantit une utilisation simple sans longue formation. Affichage pratique des erreurs pour informer immédiatement l'utilisateur et lui faire gagner du temps. Des icônes explicatives et un panneau de commande clair pour faciliter l'utilisation de la machine, ce qui augmente la productivité.
Brûleur à gaz testé, contrôlé et certifié par KiwaCertification Kiwa : des exigences objectives sont respectées. Brûleur hautes performances (version fioul) Avec la technologie Kärcher éprouvée et efficace du brûleur pour une faible consommation de carburant.
Pompe à vilebrequin hautes performancesFiable et durable : la pompe à vilebrequin haute performances de Kärcher garantit une pression optimale. Robuste pompe à piston avec tête en laiton et des matériaux de haute qualité pour assurer une longue durée de vie. Durée de vie plus longue, coûts de maintenance et coûts d'utilisation réduits. Idéal pour les opérations industrielles
Moteur électrique à 4 pôles refroidi par eau (version fioul)
- Moteur refroidi par eau pour des performances élevées et une longue durée de vie
- Pour des performances élevées et de faibles coûts de maintenance.
- Moteur électrique triphasé 4 pôles à vitesse lente pour garantir une durée de vie plus longue.
Surveillance électronique pour une plus grande sécurité de fonctionnement
- Coupure en cas de fuite ou de défaillance.
- Coupure automatique en cas de surtension ou de sous-tension.
Équipement haut de gamme
- Le réservoir de stockage d'eau avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide protège le serpentin et le système complet des dépôts de calcaire.
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
Très flexible
- Des télécommandes déportées peuvent être utilisées sur chaque poste de travail.
- Un compteur horaire et un manomètre ainsi qu'une décompression automatique pour la protection des accessoires et des tuyauteries sont disponibles en option.
- Pour chaque objectif et chaque tâche de nettoyage, Kärcher propose les accessoires adaptés issus de sa vaste gamme de solutions destinées aux nettoyeurs haute pression.
Grand filtre fin à eau transparent
- Le filtre à eau facile d'accès protège la pompe des particules contenues dans l'eau.
- Garantit une durée de vie élevée de tous les composants du circuit haute pression.
- Le filtre à eau intégré peut être démonté sans outils et nettoyé.
Système de dosage et d'aspiration de produits de nettoyage pour des résultats de nettoyage encore meilleurs
- Le bouton de réglage permet de doser les détergents avec précision selon le degré d'encrassement.
- Le système d'aspiration pour le détergent avec vanne de dosage et indicateur de réservoir vide fait partie de l'équipement standard haut de gamme.
- Un kit d'aspiration pour deuxième détergent avec indicateur de réservoir vide et vanne de dosage est disponible en option.
Maintenance simple et grande facilité d'entretien
- Accès aisé à tous les composants utilies pour l'entretien et la maintenance.
- Réseau de techniciens de maintenance hautement qualifiés
Spécifications
Données techniques
|Nombre de phases (Ph)
|3
|Voltage (V)
|400
|Fréquence (Hz)
|50
|Débit d'eau (l/h)
|min. 500 - max. 1000
|Pression de service (bar)
|210
|Puissance de raccordement (kW)
|8
|Câble électrique (m)
|5
|Arrivée d'eau
|1″
|Nombre d'utilisateurs en simultané
|1 - 1
|Mobilité
|Stationnaire
|Protection électrique (A)
|25
|Poids (avec accessoires) (kg)
|177
|Poids avec emballage (kg)
|187
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Inclus dans la livraison
- Contrôle de flamme
- Pré-équipé pour Servo Control
- Pré-équipé pour télécommande
- Power buse
- Fonction détergent: Aspiration
Équipement
- Jauge d'huile
- Indicateur de niveau d'huile
- Préparé pour l'aspiration du détergent
- Dosage de détergent (RM1)
- Sécurité manque d'eau
- Bac tampon / Réservoir de stockage avec vanne à flotteur
- Pompe à vilebrequin avec pistons à revêtement en céramique
- Moteur refroidi à l'eau
- Châssis et habillage: Peinture poudrée
Domaines d'utilisation
- Appareil pour le nettoyage dans les secteurs de l'automobile, l'industrie et l'agriculture
- Idéal pour les applications dans les industries alimentaires et chimiques
- Pour les utilisations dans les secteurs de la logistique et du transport
- Agriculture
- Dans les ateliers de production et autres ateliers nécessitant de l'eau chaude
- Nombreuses applications en milieu industriel (exemple : pour le nettoyage des équipements de production)
- Secteur publique
- Nettoyage des tracteurs, des machines et des accessoires dans l'agriculture
- Pour le nettoyage à haute pression à l'eau froide ou chaude
Accessoires
Détergents
Trouver des pièces détachées d'origine HDS 10/21-4 St Gas -EU-I
Trouvez des pièces détachées d'origine et des illustrations pour votre appareil de nettoyage Kärcher. Sélectionnez "Trouvez des pièces détachées d'origine" pour commencer votre recherche ou contactez votre revendeur ou détaillant autorisé Kärcher.