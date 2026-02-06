Avec une pression de 210 bar et un débit de 1 000 l/h, cette machine HDS stationnaire à eau chaude, dotée d'un brûleur à gaz, est idéale pour une utilisation continue dans l'industrie et l'agriculture. La pompe à vilebrequin possède une culasse en laiton, le châssis et l'habillage sont en acier peint poudré. La pompe est protégée par un grand filtre à eau. Le nettoyeur haute pression comprend un bac tammpon intégré avec protection contre l'entartrage et indicateur de réservoir vide ainsi qu'un moteur électrique triphasé à 4 pôles avec refroidissement à eau. Le détergent est aspiré via une vanne de dosage et lorsque le réservoir est vide, un indicateur le signale. À l'aide du bouton rotatif, l'utilisation de l'appareil s'avère particulièrement facile. L'installation et la maintenance sont aussi conviviales tandis que la surveillance électronique garantit une sécurité élevée de l'exploitation. La machine peut être complétée d'options et d'accessoires qui peuvent être sélectionnés individuellement pour chaque projet et chaque poste de travail. Par exemple : manomètre, compteur horaires, aspiration pour deuxième détergent, décompression automatique, diverses télécommandes.